Анкоридж все тот же дух

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН и провел итоговую пресс-конференцию в Нью-Йорке, изложив позицию Москвы по урегулированию на Украине. Его главной идеей стало предложение вернуться к договоренностям президентов Трампа и Путина, достигнутым в августе 2025 года на Аляске и позднее отвергнутым США. Таким образом, Москва четко дала понять, что «быстрая сделка», к которой в ходе Генассамблеи вновь призвал стороны конфликта Дональд Трамп, будет невозможна без территориальных уступок со стороны Киева и полного вывода ВСУ из Донбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН 26 сентября и последующая пресс-конференция по итогам его участия в общеполитической дискуссии в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке представили мировому сообществу развернутую позицию Москвы по украинскому конфликту и путям его решения.

Одним из наиболее частотных в речи главы МИД РФ стало словосочетание «украинский режим», который он назвал «русофобским» и «открыто попирающим такой краеугольный принцип ООН, как уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии».

Главную вину за существование «украинского режима» Сергей Лавров возложил на страны Европы, подвергнув их беспрецедентно жесткой критике и отдельно упомянув Германию во главе с канцлером Фридрихом Мерцем как «главного спонсора» Киева. В целом глава МИД РФ обвинил «правящие круги Евросоюза» в попытках «сделать все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать мирные переговоры, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Дональда Трампа».

Тезисы своего выступления в ООН глава МИД РФ развил в ходе ответов на вопросы журналистов перед отлетом в Москву. Так, Сергей Лавров подробно проанализировал нынешнюю ситуацию в прерванном переговорном процессе по Украине, учитывая динамику последних месяцев. Самым резонансным стал его призыв вернуться к договоренностям президентов Трампа и Путина, достигнутым 15 августа прошлого года на саммите на Аляске и названным в Москве «духом Анкориджа».

«Ну вот в Анкоридже, нам казалось, был сделан шаг для того, чтобы убрать Украину с пути. Мы приняли то, что президент Трамп предложил, а Зеленский отказался принимать»,— заметил Сергей Лавров. По его словам, первым западным политиком, объявившим об отказе США от договоренностей президентов Трампа и Путина, стал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщивший: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Напомним, что свою атаку на договоренности Анкориджа Макрон развернул в июне этого года, принимая ежегодный саммит лидеров стран G7 в Эвиане. «Ну, это судить не Макрону, а все-таки Америке. Поэтому мы готовы, мы всегда будем разговаривать, тем более с такими странами, как Соединенные Штаты, всегда будем слушать, всегда будем честно говорить, с чем мы не согласны»,— пояснил Лавров.

Впрочем, в очередной раз проведя четкую грань между США и Европой в их позиции по Украине, российский министр также был вынужден признать, что в подходе Вашингтона Москву не устраивает «затягивание украинской истории, да и неспособность заставить Зеленского принять те самые компромиссы».

«Параллельно уже не Байден, а президент Трамп принимает санкции в отношении России»,— констатировал Лавров.

Упомянутый российским министром президент США, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 26 сентября, сообщил: «Я договорился с Зеленским по многим разным темам, и по многим вопросам у нас очень большое согласие. Но, знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку».

Между тем еще 23 сентября Сергей Лавров провел продлившуюся около часа встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Тот также вскоре после заявления Макрона о «смерти» Анкориджа — 23 июля в ходе встречи с Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле — лично подтвердил этот диагноз от имени Вашингтона. В ответ российский министр тогда перевел мяч на американскую сторону, призвав коллегу честно ответить на вопрос, «кто конкретно провалился».

Заявления сторон, сделанные после встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке, указывают на то, что обоюдного согласия по возвращению к договоренностям лидеров России и США прошлого года, предусматривающим согласие Киева на полный вывод ВСУ из Донбасса, так и не было достигнуто.

Так, госсекретарь США по завершении переговоров с российским министром сделал главный упор на необходимости достичь согласия Москвы и Киева на «какой-то ограниченный режим перемирия и прекращение ударов по объектам энергетики и инфраструктуре, связанной с зерновым экспортом». При этом он предпочел не упоминать самый трудный и болезненный блок политических вопросов, остающихся главным камнем преткновения в украинском урегулировании в связи с упорным отказом Зеленского идти на территориальные уступки.

Марко Рубио также не дал никакого повода считать, что через два месяца после встречи с Сергеем Лавровым в Маниле он теперь готов пересмотреть свою прежнюю позицию и согласиться дать договоренностям Анкориджа еще один шанс в связи с продолжающимся российским наступлением и нарастающими ударами по стратегической инфраструктуре Украины.

Заявление российской стороны, сделанное по итогам встречи Лаврова и Рубио, напротив, содержит совсем другие акценты и никак не упоминает предложение о «перемирии», которое активно продвигает Киев и фактически поддержал в Нью-Йорке госсекретарь США. «Подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин»,— отметили в МИД РФ.

Ранее, 7 сентября, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, насколько актуальными могут оставаться для украинского урегулирования договоренности Анкориджа, достигнутые более года назад и затем подвергнутые ревизии и отрицанию, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил: «В Анкоридже, действительно, были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий как минимум будут всегда фигурировать в повестке дня».

Таким образом, по итогам своего участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН Москва четко дала понять, что «быстрая сделка», к которой вновь призвал стороны конфликта президент Трамп, будет невозможна без территориальных уступок со стороны Киева и полного вывода ВСУ из Донбасса.

Сергей Строкань