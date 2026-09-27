Иран и США не смогли договориться об открытии Ормузского пролива

Ирану и США не удалось договориться о разблокировании Ормузского пролива во время кулуарных переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вопреки усилиям региональных посредников. Президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана об открытии пролива. Иран, в свою очередь, заявил, что не откажется от своих изначальных требований: прекращения морской блокады иранских портов, разморозки своих активов и отмены санкций на экспорт иранской нефти. Наблюдатели опасаются новой эскалации конфликта между Ираном и США и того, что судоходство в Ормузском проливе так и не придет в норму.

«Я отвергаю их сделку»,— отрезал американский президент. Он добавил, что у США уже и так «полный контроль» над Ормузским проливом, где проходит «огромное количество нефти». По мнению Трампа, Иран выступил с предложением об урегулировании конфликта только потому, что он «ужасно и сокрушительно проигрывает» в военных действиях против США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».