Иран и США не смогли договориться об открытии Ормузского пролива
Ирану и США не удалось договориться о разблокировании Ормузского пролива во время кулуарных переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вопреки усилиям региональных посредников. Президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана об открытии пролива. Иран, в свою очередь, заявил, что не откажется от своих изначальных требований: прекращения морской блокады иранских портов, разморозки своих активов и отмены санкций на экспорт иранской нефти. Наблюдатели опасаются новой эскалации конфликта между Ираном и США и того, что судоходство в Ормузском проливе так и не придет в норму.
«Я отвергаю их сделку»,— отрезал американский президент. Он добавил, что у США уже и так «полный контроль» над Ормузским проливом, где проходит «огромное количество нефти». По мнению Трампа, Иран выступил с предложением об урегулировании конфликта только потому, что он «ужасно и сокрушительно проигрывает» в военных действиях против США.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».
Срыв договоренностей оставляет ограничения на движение через Ормузский пролив связанными не только с политическими требованиями, но и с физическим удержанием нефтяных грузов. Во время блокады, по данным на 13 апреля 2026 года, внутри Персидского залива оставались 187 наливных танкеров со 172 млн баррелей нефти; одновременно морская блокада ограничивала экспорт иранской нефти.
Сохранение перекрытия создает риск перебоев сразу для нескольких экспортеров: 5 марта 2026 года сообщалось, что оно фактически остановит экспорт Ирана, Кувейта, Катара и частично Саудовской Аравии, а цена нефти может превысить $100 за баррель. Дополнительный рост цен возможен при ударах Ирана по нефтяным объектам соседних стран, поскольку это еще сильнее сократит доступные поставки.