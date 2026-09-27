«Немузеймусора» в Екатеринбурге возобновит работу с октября

Проект «Немузеймусора» в Екатеринбурге вновь откроет площадку для посетителей с 1 октября. Об этом сообщили в соцсетях проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«1 октября "Немузеймусора" снова открывает двери»,— говорится в сообщении.

Другие детали, в том числе программу открытия и формат работы после перерыва, организаторы проекта пообещали рассказать позже.

Площадка была временно закрыта 30 марта по техническим причинам. Тогда в проекте сообщили, что посетители не могут сдавать вещи на переработку, а также ходить на экскурсии и мастер-классы.

Анна Капустина