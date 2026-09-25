Путин: Россия была готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму
Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, заявил президент Владимир Путин. По его словам, этому помешали атаки ВСУ на избирательные участки и попытка массированного удара по Москве.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Все решения по возможному возобновлению переговоров Москва будет принимать «исходя из своих интересов», сказал Владимир Путин журналистам. Предложения по мирному урегулированию, по его словам, «все еще на столе», но Россия «еще подумает», что в ее интересах.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними региональные проходили с 18 по 20 сентября. В ночь на последний день голосования ВСУ нанесли самый массированный удар БПЛА по Москве. Тогда российские силы ПВО сбили свыше 1600 беспилотников.
Под «оставшимися на столе» предложениями подразумевается переговорная конструкция, которую российская сторона ранее связывала со стамбульским треком и «реалиями сегодняшнего дня». Ее смысл — не краткое перемирие, а долгосрочное соглашение. В июне 2024 года Владимир Путин называл условием прекращения боевых действий вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.
В пакет, обсуждавшийся в Стамбуле, входили отказ Украины от вступления в НАТО и разработки ядерного оружия. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, с оговоренным исключением Крыма, ДНР и ЛНР. После трехлетнего перерыва Россия и Украина провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня 2025 года. При этом Москва публично настаивала на обстоятельных непубличных переговорах и мире без временных ограничений.