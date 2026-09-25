Путин: Россия была готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму

Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, заявил президент Владимир Путин. По его словам, этому помешали атаки ВСУ на избирательные участки и попытка массированного удара по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Все решения по возможному возобновлению переговоров Москва будет принимать «исходя из своих интересов», сказал Владимир Путин журналистам. Предложения по мирному урегулированию, по его словам, «все еще на столе», но Россия «еще подумает», что в ее интересах.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними региональные проходили с 18 по 20 сентября. В ночь на последний день голосования ВСУ нанесли самый массированный удар БПЛА по Москве. Тогда российские силы ПВО сбили свыше 1600 беспилотников.