Инвестиции в облигационные фонды выросли за неделю до $17,3 млрд

По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает сведения Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), клиенты облигационных фондов вложили за неделю, закончившуюся 23 сентября, $17,3 млрд. Это почти вдвое выше результата прошлой недели. Минувшая неделя стала 74-й подряд, когда международные инвесторы увеличивали вложения в фонды облигаций. Объем инвестиций за это время превысил $1,3 млрд, почти 20% этой суммы пришлось на третий квартал 2026 года.

Основные инвестиции по традиции идут в фонды, ориентированные на облигации эмитентов развитых стран. За минувшую неделю, по данным EPFR, клиенты фондов developed markets вложили свыше $13,9 млрд, улучшив результат предшествующего периода на 136%. Но если в прошлые разы наиболее востребованными были стратегии на гособлигации, в первую очередь американские UST, то по итогам отчетного периода их место заняли фонды с корпоративными облигациями инвестиционного уровня.

Инвестиции в облигационные фонды выросли за неделю вдвое до $17,3 млрд

Подробнее — в материале «Ъ» «Долги пошли в ротацию».