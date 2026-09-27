Долги пошли в ротацию

За неделю, закончившуюся 23 сентября, чистые вложения мировых управляющих в фонды, ориентированные на облигации, составили $17,3 млрд против $9,8 млрд неделей ранее. Предпочтение отдается корпоративным бумагам инвестиционного уровня, а также выпускам эмитентов из развивающихся стран. Спрос на госдолг США сократился в ответ на резкий рост его доходности после начала цикла повышения ставки ФРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает сведения Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), клиенты облигационных фондов вложили за неделю, закончившуюся 23 сентября, $17,3 млрд. Это почти вдвое выше результата прошлой недели. Минувшая неделя стала 74-й подряд, когда международные инвесторы увеличивали вложения в фонды облигаций. Объем инвестиций за это время превысил $1,3 млрд, почти 20% этой суммы пришлось на третий квартал 2026 года.

Основные инвестиции по традиции идут в фонды, ориентированные на облигации эмитентов развитых стран.

За минувшую неделю, по данным EPFR, клиенты фондов developed markets вложили свыше $13,9 млрд, улучшив результат предшествующего периода на 136%.

Но если в прошлые разы наиболее востребованными были стратегии на гособлигации, в первую очередь американские UST, то по итогам отчетного периода их место заняли фонды с корпоративными облигациями инвестиционного уровня. Инвесторы вложили в такие инструменты $8,3 млрд, компенсировав продажи неделей ранее (минус $1 млрд). В то же время покупки фондов гособлигаций сократились втрое, до $2,4 млрд, минимума за последние три месяца.

В число наиболее популярных вошли и фонды, ориентированные на долговые инструменты развивающихся стран (Emerging Markets, EM), чистые вложения в них составили $4,7 млрд. Это в полтора раза больше инвестиций неделей ранее и лучший результат с начала лета.

Произошедший сдвиг в инвестиционных предпочтениях мог быть вызван итогами заседания ФРС США, завершившегося 16 сентября.

Американский финансовый регулятор впервые за более чем три года повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 3,75–4%. Новый медианный прогноз членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) предполагает еще одно повышение процентной ставки до конца года.

Вдобавок к этому председатель ФРС Кевин Уорш отметил важность мандата на обеспечение ценовой стабильности, так как инфляция остается слишком высокой. В таких условиях руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая допускает еще одно-два повышения ставки до конца этого года и в первом квартале 2027 года.

Решение ФРС первоначально стабилизировало ситуацию на рынке госдолга США, но затем доходности вновь пошли вверх и обновили очередные многолетние максимумы. В частности, в минувшую пятницу доходность десятилетнего выпуска UST впервые за 20 лет поднялась выше уровня 5,2%, прибавив с заседания ФРС США свыше 20 б. п.

«Пока доходности растут, инвесторы не спешат фиксировать текущие уровни на длительный срок. Это объясняет более осторожное отношение именно к длинной дюрации»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

В таких условиях, как отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев, инвесторы ищут качественные альтернативы госдолгу как внутри американского рынка среди бумаг инвестиционного уровня, так и на развивающихся рынках.

«В части рынков EM денежный цикл выглядит более предсказуемым, в развитых же экономиках заметнее стали бюджетные дефициты, стоимость обслуживания долга и масштаб заимствований. Интерес к EM уже не сводится к поиску более высокого купона, это еще и возможность диверсифицировать портфель по траектории ставок, валют и государственных финансов»,— поясняет госпожа Нефедова.

В ближайшие недели инвесторы будут следить не только за развитием ситуации на Ближнем Востоке как ключевым фактором разгона мировой инфляции, но и за выборами в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. В случае победы демократов, по мнению независимого портфельного управляющего по глобальным рынкам Алены Николаевой, разделенное правительство может ограничить новые бюджетные расходы, что позитивно для госдолга.

В случае если республиканцы сохранят полный контроль, шансов на новые налоговые льготы, бюджетные стимулы и увеличение оборонных расходов станет больше. «В моменте это поддержит экономику и фондовый рынок, но одновременно увеличит дефицит и объем нового долга»,— отмечает госпожа Николаева. А потому она ждет сохранения высокой волатильности доходности UST.

Виталий Гайдаев