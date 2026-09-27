Российский фигурист Евгений Семененко победил на престижном турнире в Словакии

Очередного яркого успеха в первом после возвращения на международные соревнования сезоне сборная России по фигурному катанию добилась благодаря Евгению Семененко. На Мемориале Ондрея Непелы в Словакии российский одиночник одержал победу, опередив нескольких элитных соперников, включая олимпийского чемпиона — казахстанца Михаила Шайдорова. Причем сумма баллов, набранная Семененко, оказалась выше, чем была у Шайдорова в феврале на Олимпиаде в Италии.

Турнир в Братиславе, посвященный памяти выдающегося чехословацкого фигуриста Ондрея Непелы, стал очередным подтверждением того, в каком хорошем тонусе вернулись на международную арену российские фигуристы. Международный союз конькобежцев (ISU) смягчил введенные в их отношении в 2022 году санкции этим летом, разрешив выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе. Но прогнозы насчет того, что отечественные спортсмены будут отвоевывать ведущие позиции очень постепенно, привыкая к забытому уровню конкуренции, забытой атмосфере, заграничному судейству, не сбылись. Отвоевывают они их, можно сказать, стремительно.

В этом сезоне российские фигуристы — и юниоры, и взрослые — сверкнули уже на нескольких соревнованиях. А успех Евгения Семененко выделяется по вполне понятной причине. Мемориал Непелы имеет ранг «челленджера» — на ступень ниже, чем у стартующей в конце октября серии Гран-при, основной в виде. Но братиславский турнир одиночников всегда собирает сильный состав. А в этом году он был вообще практически элитным.

Евгению Семененко, ученику легендарного тренера Алексея Мишина, и еще двум российским фигуристам, в число призеров не попавшим — Глебу Лутфуллину и Григорию Федорову,— противостояла целая группа знаменитостей на пике — такие как француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Даниэль Грассль, а главное, казахстанец Михаил Шайдоров, чье имя прогремело на весь мир в феврале. На итальянской Олимпиаде крах потерпели все фавориты, включая фаворита стопроцентного — американца Илью Малинина. А Шайдоров, котировавшийся пониже, отработал безошибочно и взял золото.

Наверняка многим казалось, что они с Евгением Семененко в разных нишах. Семененко ведь даже, строго говоря, не первый номер российской сборной. Две недели назад на «челленджере» в Токио уступил Владиславу Дикиджи. А есть еще, например, получивший шанс выступить на Олимпиаде и занявший на ней шестое место Петр Гуменник с его колоссальным потенциалом. Но в Братиславе Семененко превзошел Михаила Шайдорова по всем статьям. Обе программы исполнены без помарок.

Подробнее — в материале «Графские баллы».