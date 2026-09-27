Графские баллы

Очередного яркого успеха в первом после возвращения на международные соревнования сезоне сборная России по фигурному катанию добилась благодаря Евгению Семененко. На Мемориале Ондрея Непелы в Словакии российский одиночник одержал победу, опередив нескольких элитных соперников, включая олимпийского чемпиона — казахстанца Михаила Шайдорова. Причем сумма баллов, набранная Семененко, оказалась выше, чем была у Шайдорова в феврале на Олимпиаде в Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Турнир в Братиславе, посвященный памяти выдающегося чехословацкого фигуриста Ондрея Непелы, стал очередным подтверждением того, в каком хорошем тонусе вернулись на международную арену российские фигуристы. Международный союз конькобежцев (ISU) смягчил введенные в их отношении в 2022 году санкции этим летом, разрешив выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе. Но прогнозы насчет того, что отечественные спортсмены будут отвоевывать ведущие позиции очень постепенно, привыкая к забытому уровню конкуренции, забытой атмосфере, заграничному судейству, не сбылись. Отвоевывают они их, можно сказать, стремительно.

В этом сезоне российские фигуристы — и юниоры, и взрослые — сверкнули уже на нескольких соревнованиях. А успех Евгения Семененко выделяется по вполне понятной причине. Мемориал Непелы имеет ранг «челленджера» — на ступень ниже, чем у стартующей в конце октября серии Гран-при, основной в виде. Но братиславский турнир одиночников всегда собирает сильный состав. А в этом году он был вообще практически элитным.

Евгению Семененко, ученику легендарного тренера Алексея Мишина, и еще двум российским фигуристам, в число призеров не попавшим — Глебу Лутфуллину и Григорию Федорову,— противостояла целая группа знаменитостей на пике — такие как француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Даниэль Грассль, а главное, казахстанец Михаил Шайдоров, чье имя прогремело на весь мир в феврале. На итальянской Олимпиаде крах потерпели все фавориты, включая фаворита стопроцентного — американца Илью Малинина. А Шайдоров, котировавшийся пониже, отработал безошибочно и взял золото.

Наверняка многим казалось, что они с Евгением Семененко в разных нишах. Семененко ведь даже, строго говоря, не первый номер российской сборной. Две недели назад на «челленджере» в Токио уступил Владиславу Дикиджи. А есть еще, например, получивший шанс выступить на Олимпиаде и занявший на ней шестое место Петр Гуменник с его колоссальным потенциалом.

Но в Братиславе Семененко превзошел Михаила Шайдорова по всем статьям. Обе программы исполнены без помарок.

В произвольной, вдохновленной кинематографическим графом Монте-Кристо,— гроссмейстерские четыре прыжка в четыре оборота (сальхов — в каскаде с тройным тулупом) плюс два тройных акселя, по сложности и ценности им соответствующие. Вдобавок к этому все непрыжковые элементы — дорожки, вращения — на четвертый, высший, уровень, хотя прежде у судей к ним возникали вопросы. У Шайдорова произвольная была чуточку попроще, а после приземления на тройном акселе он еле удержался на льду, упершись в него руками. Это не помарка, а грубая ошибка, из-за которой он проиграл не только россиянину, но и Грасслю.

Но любопытнее всего выглядела сумма баллов Евгения Семененко за две программы — 292,09. Это на полбалла больше, чем заработал Михаил Шайдоров в Милане: у него было 291,58. Может, конечно, при более строгом судействе, чем в Братиславе, но в любом случае сопоставление занятное и уж точно настаивающее на том, что и на Гран-при, куда Семененко наверняка отберется, он не затеряется.

Арнольд Кабанов