Школы в Эр-Рияде перевели на дистанционное обучение после атак хуситов

Школы Эр-Рияда разослали родителям учеников письма, в которых предупредили о дистанционном формате обучения. Учебные заведения будут закрыты на неделю. Об этом сообщило AFP со ссылкой на текст сообщений.

«Нам только что сообщили саудовские власти, что школы должны оставаться закрытыми всю неделю»,— отмечается в сообщении родителям. Официальная причина не была названа. Школы также будут закрыты для преподавателей и других сотрудников, передает Al Quds.

В июле йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) усилило атаки на Саудовскую Аравию. Боевые действия возобновились впервые с 2022 года, когда между сторонами было заключено перемирие. Хуситы объявили морскую блокаду королевства. Саудовская Аравия в ответ возобновила военную поддержку властям Йемена и удары по позициям хуситов. Накануне возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных в сторону страны. Королевство обвинило в нападении хуситов.