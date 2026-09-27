Школы в Эр-Рияде перевели на дистанционное обучение после атак хуситов
Школы Эр-Рияда разослали родителям учеников письма, в которых предупредили о дистанционном формате обучения. Учебные заведения будут закрыты на неделю. Об этом сообщило AFP со ссылкой на текст сообщений.
«Нам только что сообщили саудовские власти, что школы должны оставаться закрытыми всю неделю»,— отмечается в сообщении родителям. Официальная причина не была названа. Школы также будут закрыты для преподавателей и других сотрудников, передает Al Quds.
В июле йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) усилило атаки на Саудовскую Аравию. Боевые действия возобновились впервые с 2022 года, когда между сторонами было заключено перемирие. Хуситы объявили морскую блокаду королевства. Саудовская Аравия в ответ возобновила военную поддержку властям Йемена и удары по позициям хуситов. Накануне возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных в сторону страны. Королевство обвинило в нападении хуситов.
Практический смысл недельной меры — убрать необходимость очного присутствия детей и сотрудников в период, когда ракетно-дроновая угроза затронула сам Эр-Рияд. 25 сентября хуситы заявили об атаке на стратегический объект в столице; в июле они наносили удары ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Абхи, а в результате атак по Саудовской Аравии, по данным возглавляемой Эр-Риядом коалиции, были ранены 73 человека.
Решение принято на фоне возобновления боевых действий после режима тишины, действовавшего с 1 апреля 2022 года. В июле хуситы также объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и заявили о готовности к дальнейшей эскалации, поэтому закрытие школ связано с сохраняющимся риском для гражданской инфраструктуры, а не только с одним эпизодом.
Почему выбран именно недельный срок, саудовские власти не пояснили. Дистанционный формат позволяет временно продолжить занятия без ежедневного сбора учащихся и работников в образовательных учреждениях.