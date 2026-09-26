Саудовская Аравия сообщила о перехвате ракет и беспилотников хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных в сторону королевства. Сторона обвинила в нападении йеменских хуситов. Информацию опубликовал представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

Гражданская оборона Саудовской Аравии ночью выпустило экстренное предупреждение для городов Хамис-Мушайт и Абха, но не для столицы страны Эр-Рияда, сообщает Reuters.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид ибн Салман незадолго до этого в соцсети X сообщил, что обсудил с командующим армией Пакистана Асимом Муниром в Эр-Рияде продолжение совместных усилий по противодействию атакам на королевство.

Хуситы активизировали удары по Саудовской Аравии в июле. Тогда они объявили морскую блокаду Эр-Рияда, атаковав саудовские суда в Красном море. Атаки, отмечает Reuters, в основном направлены против саудовских городов, объектов энергетической инфраструктуры и судоходства.