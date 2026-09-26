Саудовская Аравия сообщила о перехвате ракет и беспилотников хуситов
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных в сторону королевства. Сторона обвинила в нападении йеменских хуситов. Информацию опубликовал представитель коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.
Гражданская оборона Саудовской Аравии ночью выпустило экстренное предупреждение для городов Хамис-Мушайт и Абха, но не для столицы страны Эр-Рияда, сообщает Reuters.
Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид ибн Салман незадолго до этого в соцсети X сообщил, что обсудил с командующим армией Пакистана Асимом Муниром в Эр-Рияде продолжение совместных усилий по противодействию атакам на королевство.
Хуситы активизировали удары по Саудовской Аравии в июле. Тогда они объявили морскую блокаду Эр-Рияда, атаковав саудовские суда в Красном море. Атаки, отмечает Reuters, в основном направлены против саудовских городов, объектов энергетической инфраструктуры и судоходства.
Перехват отдельных ракет и беспилотников не устраняет угрозу для Саудовской Аравии: в марте 2022 года массированные удары дронов по НПЗ недалеко от Джидды и Эр-Рияда на несколько дней остановили нефтяную индустрию королевства. Поэтому уязвимость связана не только с тем, достигают ли боеприпасы цели, но и с возможностью наносить повторные удары по критической инфраструктуре.
У хуситов есть значительный арсенал ракет и дронов, который позволил движению де-факто одержать победу в семилетней войне против Саудовской Аравии. В октябре 2023 года из-за столкновений с хуситами саудовские вооруженные силы переводили в состояние повышенной боевой готовности: тогда ПВО перехватила ракету, но в боях на границе с Йеменом погибли четверо военнослужащих.