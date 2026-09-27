В Якутии назвали сроки восстановления Нерюнгринской ГРЭС после пожара
Глава Якутии: Нерюнгринская ГРЭС выйдет на полную мощность до конца 2026 года
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что Нерюнгринская ГРЭС выйдет на полную мощность до конца 2026 года. По его словам, теплоснабжение уже осуществляется в штатном режиме. Завершение ремонта второго энергоблока ожидается в ближайшие недели.
Власти планируют провести аналогичные работы на первом энергоблоке в течение нескольких месяцев. Это позволит восстановить полную работоспособность станции в установленные сроки, отметил господин Николаев в ходе прямой линии.
22 сентября на территории электростанции загорелась трансформаторная подстанция. Огонь потушили в тот же день. Один человек пострадал. Теплоснабжение в Нерюнгринском районе восстановили 25 сентября. В ночь на 26 сентября энергетики включили в работу третий энергоблок.
Полная мощность Нерюнгринской ГРЭС важна не только для Нерюнгри: станция мощностью 570 МВт снабжает электроэнергией часть районов Якутии и Амурской области, несколько угледобывающих предприятий и тяговые подстанции БАМа и Транссиба. Поэтому поэтапное восстановление энергоблоков затрагивает одновременно бытовое энергоснабжение, работу промышленности и железнодорожной инфраструктуры.
Тепло- и электроснабжение восстанавливаются разными контурами: в Нерюнгри для розжига греют мазут, чтобы запустить водогрейную котельную, тогда как возвращение энергоблоков в работу относится к электрической генерации станции. При этом запас прочности энергосистемы Востока и так был ограничен: еще в 2025 году Южно-Якутскую ТЭС называли необходимой для покрытия энергодефицита и подстраховки местной энергосистемы из-за задержки строительства новых угольных энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС мощностью 500 МВт.