В Якутии назвали сроки восстановления Нерюнгринской ГРЭС после пожара

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что Нерюнгринская ГРЭС выйдет на полную мощность до конца 2026 года. По его словам, теплоснабжение уже осуществляется в штатном режиме. Завершение ремонта второго энергоблока ожидается в ближайшие недели.

Власти планируют провести аналогичные работы на первом энергоблоке в течение нескольких месяцев. Это позволит восстановить полную работоспособность станции в установленные сроки, отметил господин Николаев в ходе прямой линии.

22 сентября на территории электростанции загорелась трансформаторная подстанция. Огонь потушили в тот же день. Один человек пострадал. Теплоснабжение в Нерюнгринском районе восстановили 25 сентября. В ночь на 26 сентября энергетики включили в работу третий энергоблок.