Песков напомнил об обеспечивающем безопасность России военном потенциале

Составлено ИИ-Ассистентъ

Военный смысл Starlink в таком сценарии — не только передача сообщений: украинские вооруженные силы используют систему как основное средство связи между подразделениями, для корректировки артиллерийского огня и управления беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами. Поэтому доступ к терминалам может одновременно поддерживать связь частей и контуры управления огнем и беспилотными аппаратами.

В апреле 2024 года начальник российских войск радиоэлектронной борьбы Юрий Ласточкин заявлял, что использование украинскими войсками терминалов Starlink создает трудности, а российский оборонно-промышленный комплекс способен включать их в перечень целей для воздействия. В марте 2026 года российские власти относили Starlink к трансграничной инфраструктуре двойного назначения и связывали низкоорбитальные системы с проблемами национального регулирования, применением в вооруженных конфликтах и распределением ответственности между государствами и частными операторами.