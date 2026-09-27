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Песков напомнил об обеспечивающем безопасность России военном потенциале

Россия обладает технологическим потенциалом, который способен обеспечить ее безопасность. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность», — сказал он.

Также господин Песков отметил, что использование Starlink против России стало бы «пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Военный смысл Starlink в таком сценарии — не только передача сообщений: украинские вооруженные силы используют систему как основное средство связи между подразделениями, для корректировки артиллерийского огня и управления беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами. Поэтому доступ к терминалам может одновременно поддерживать связь частей и контуры управления огнем и беспилотными аппаратами.

В апреле 2024 года начальник российских войск радиоэлектронной борьбы Юрий Ласточкин заявлял, что использование украинскими войсками терминалов Starlink создает трудности, а российский оборонно-промышленный комплекс способен включать их в перечень целей для воздействия. В марте 2026 года российские власти относили Starlink к трансграничной инфраструктуре двойного назначения и связывали низкоорбитальные системы с проблемами национального регулирования, применением в вооруженных конфликтах и распределением ответственности между государствами и частными операторами.

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