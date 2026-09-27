Продажи свинины за год выросли на 13%

Натуральные продажи охлажденной и замороженной свинины в январе—июне 2026 года выросли на 13% год к году. Такие данные приводит NTech. Это самая выраженная динамика в мясной категории, без учета полуфабрикатов, маринадов, фаршей и проч. Спрос на продукцию в целом, по данным аналитиков, увеличился тогда на 1% год к году. Часть потребителей могла перейти на свинину с курицы, продажи которой в натуральном выражении в январе—июне 2026 года упали на 3%, следует из данных NTech. На втором месте по росту продаж оказалась баранина, прибавив 8% год к году.

В «Ашане» заметили рост продаж свинины на 5% год к году. В «Перекрестке» фиксируют увеличение спроса на мясо в целом в 2026 году на 11,3%. Для свинины этот рост оказался более выраженным, составив 14%. Говядина прибавила 6%.

Увеличение продаж свинины произошло в контексте роста производства. Согласно Росстату, в январе—августе 2026 года сельхозорганизации выпустили 3,96 млн тонн в живом весе на убой. В годовом выражении значение прибавило 3,3%.

Производство птицы на убой сельхозорганизациями за первые восемь месяцев года снизилось на 3,3%, до 4,36 млн тонн. В сегменте крупного рогатого скота сокращение составило 0,5% в годовом выражении, до 720,5 тыс. тонн.

Подробнее — в материале «Явка со свиной».