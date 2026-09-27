Продажи свинины за год выросли на 13%
Натуральные продажи охлажденной и замороженной свинины в январе—июне 2026 года выросли на 13% год к году. Такие данные приводит NTech. Это самая выраженная динамика в мясной категории, без учета полуфабрикатов, маринадов, фаршей и проч. Спрос на продукцию в целом, по данным аналитиков, увеличился тогда на 1% год к году. Часть потребителей могла перейти на свинину с курицы, продажи которой в натуральном выражении в январе—июне 2026 года упали на 3%, следует из данных NTech. На втором месте по росту продаж оказалась баранина, прибавив 8% год к году.
В «Ашане» заметили рост продаж свинины на 5% год к году. В «Перекрестке» фиксируют увеличение спроса на мясо в целом в 2026 году на 11,3%. Для свинины этот рост оказался более выраженным, составив 14%. Говядина прибавила 6%.
Увеличение продаж свинины произошло в контексте роста производства. Согласно Росстату, в январе—августе 2026 года сельхозорганизации выпустили 3,96 млн тонн в живом весе на убой. В годовом выражении значение прибавило 3,3%.
Производство птицы на убой сельхозорганизациями за первые восемь месяцев года снизилось на 3,3%, до 4,36 млн тонн. В сегменте крупного рогатого скота сокращение составило 0,5% в годовом выражении, до 720,5 тыс. тонн.
Подробнее — в материале «Явка со свиной».
Опережающий рост продаж свинины связан прежде всего с ценовой заменой: более дешевые виды мяса получают спрос на фоне подорожания говядины и баранины. На мясном рынке уже фиксировался переход покупателей между свининой и птицей вслед за изменением цен, поэтому рост одной категории может частично происходить за счет другой, а не за счет общего расширения потребления.
В январе 2026 года эксперты называли переход потребителей на свинину и птицу долгосрочным процессом, который, вероятно, сохранится в течение года. При этом дальнейшее снижение цен на свинину и продажа продукции ниже себестоимости способны привести к уходу с рынка небольших хозяйств.