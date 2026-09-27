Явка со свиной

Розничные продажи охлажденной и замороженной свинины в январе—июне 2026 года в натуральном выражении выросли на 13% в годовом выражении. Это самое заметное увеличение среди всех видов мяса. Скачок продаж обусловлен ростом производства и стабилизацией цен. Потребители могут рассматривать свинину как альтернативу подорожавшей птице. На втором месте по росту продаж за счет роста предложения в сетях оказалась баранина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Натуральные продажи охлажденной и замороженной свинины в январе—июне 2026 года выросли на 13% год к году. Такие данные приводит NTech. Это самая выраженная динамика в мясной категории, без учета полуфабрикатов, маринадов, фаршей и проч. Спрос на продукцию в целом, по данным аналитиков, увеличился тогда на 1% год к году. Часть потребителей могла перейти на свинину с курицы, продажи которой в натуральном выражении в январе—июне 2026 года упали на 3%, следует из данных NTech. На втором месте по росту продаж оказалась баранина, прибавив 8% год к году.

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В «Ашане» заметили рост продаж свинины на 5% год к году. В «Перекрестке» фиксируют увеличение спроса на мясо в целом в 2026 году на 11,3%. Для свинины этот рост оказался более выраженным, составив 14%. Говядина прибавила 6%.

Увеличение продаж свинины произошло в контексте роста производства. Согласно Росстату, в январе—августе 2026 года сельхозорганизации выпустили 3,96 млн тонн в живом весе на убой. В годовом выражении значение прибавило 3,3%.

Производство птицы на убой сельхозорганизациями за первые восемь месяцев года снизилось на 3,3%, до 4,36 млн тонн. В сегменте крупного рогатого скота сокращение составило 0,5% в годовом выражении, до 720,5 тыс. тонн.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин поясняет, что с учетом увеличения экспорта предложение свинины на внутреннем рынке осталось на уровне прошлого года. Национальный союз свиноводов прогнозировал, что в 2026 году за рубеж будет отправлено 430–440 тыс. тонн, год к году увеличение составит 7,9–10,4%. Но доля мяса, поступающего в розницу, по мнению господина Юшина, могла вырасти в свете переориентации части производителей колбас со свинины на курицу. Импорт последней в этом году значительно вырос, в основном это сырье из Китая, отправляющееся на переработку, поясняет эксперт.

Фактором роста продаж свинины, по мнению господина Юшина, могло стать увеличение розничных цен на птицу. Для части потребителей это существенно, замечает он.

На это же обращает внимание зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, поясняя, что свинина стала относительно доступной альтернативой для части населения. Согласно Росстату, на 21 сентября стоимость этого мяса в рознице составила 405,8 руб. за 1 кг, увеличившись за год на 1,7%. Для курицы прирост составил 16,1%, до 266,8 руб. за 1 кг, для говядины — 14,9%, до 756,4 руб. за 1 кг.

Баранина, по данным Росстата, за год выросла в цене только на 0,5%, до 824,7 руб. за 1 кг. Производство овец и коз в живом весе на убой за первые восемь месяцев года составило 15,5 тыс. тонн, прибавив в годовом выражении 0,6%. Фактором увеличения продаж в случае баранины, вероятно, выступает перераспределение между различными каналами спроса.

В целом потребление баранины остается стабильным, ее продажи растут именно в федеральных торговых сетях, отмечает Сергей Юшин. При этом, уточняет он, основной объем баранины продается на рынках и в несетевой рознице. Сейчас запрос на расширение предложения есть со стороны крупнейших ритейлеров и производители на него реагируют, говорит он.

В среднем в год россияне потребляют только 1,5 кг баранины на человека, говорит Сергей Юшин. Для говядины, например, это значение достигает 14 кг. Спрос ограничивают высокая розничная стоимость мяса, сложность приготовления и специфический вкус. Эксперт считает, что баранина чаще воспринимается как событийное мясо выходного дня. Первый заместитель гендиректора по маркетингу и продажам группы «Дамате» Дарья Лащенко тоже видит растущий интерес к баранине. Категория пока занимает небольшую долю в современной рознице по сравнению с другими видами мяса, поэтому обладает значительным потенциалом роста, замечает она. Расширение предложения в привычной рознице эксперт связывает с развитием организованного рынка и индустриального производства баранины.

Александра Мерцалова