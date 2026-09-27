ВС оставил в силе приговор пенсионеру за подготовку налета БПЛА на Москву

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России 17 сентября оставил в силе приговор пенсионеру из Москвы Андрею Евсееву, осужденному на 12 лет за покушение на теракт. Фигурант хранил дома полтора десятка квадрокоптеров и взрывчатку, которые, по данным следствия и судов, планировал использовать для нападения на ТЭЦ, больницу и школу. Сам фигурант, пойманный с украинской символикой на одежде, утверждал, что хотел устроить не теракты, а «фейерверки».

63-летний Андрей Евсеев и его адвокат пытались в Верховном суде обжаловать приговор 2-го Западного окружного военного суда от 3 сентября 2025 года.

Пенсионер был задержан летом 2024 года при довольно курьезных обстоятельствах. Днем 8 июня он разгуливал по Москве в футболке с проукраинской надписью и бейсболке с символикой признанной террористической и запрещенной в РФ организации «Легион "Свобода России"». Прохожий, как указано в материалах дела, сделал ему замечание «о недопустимости демонстрации указанной символики», но был избит руками и ногами. При этом нападавший выкрикивал проукраинской лозунг.

После задержания дебошира у него дома нашли целый арсенал: 14 квадрокоптеров, более 230 г бездымного пороха, три 40-мм выстрела ВОГ-25ПМ для подствольного гранатомета «и иные средства, которые могут использоваться при производстве метательного взрывчатого вещества». Были изъяты переписка в мессенджерах и видео, на которых фигурант критикует СВО, стреляет из пистолетов, сжигает флаг России, вывешивает флаг Украины и проч.

Задержанному вменили в вину целый ряд статей УК РФ, самой тяжкой из которых стало приготовление к совершению теракта (ст. 30 и ст. 205 УК РФ). Также он обвинялся в приготовлении к изготовлению взрывных устройств (ст. 30 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), переделке охолощенных пистолета Макарова, револьвера «Наган» образца 1895 года и сигнального револьвера Smersh РК-1 в боевые (ч. 1 ст. 223 УК РФ), изготовлении 65 патронов к ним, незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и нанесении побоев (ст. 116 УК РФ).

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