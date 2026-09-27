Терроризму все возрасты покорны

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России 17 сентября оставил в силе приговор пенсионеру из Москвы Андрею Евсееву, осужденному на 12 лет за покушение на теракт. Фигурант хранил дома полтора десятка квадрокоптеров и взрывчатку, которые, по данным следствия и судов, планировал использовать для нападения на ТЭЦ, больницу и школу. Сам фигурант, пойманный с украинской символикой на одежде, утверждал, что хотел устроить не теракты, а «фейерверки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

63-летний Андрей Евсеев и его адвокат пытались в Верховном суде обжаловать приговор 2-го Западного окружного военного суда от 3 сентября 2025 года.

Пенсионер был задержан летом 2024 года при довольно курьезных обстоятельствах. Днем 8 июня он разгуливал по Москве в футболке с проукраинской надписью и бейсболке с символикой признанной террористической и запрещенной в РФ организации «Легион "Свобода России"». Прохожий, как указано в материалах дела, сделал ему замечание «о недопустимости демонстрации указанной символики», но был избит руками и ногами. При этом нападавший выкрикивал проукраинской лозунг.

После задержания дебошира у него дома нашли целый арсенал: 14 квадрокоптеров, более 230 г бездымного пороха, три 40-мм выстрела ВОГ-25ПМ для подствольного гранатомета «и иные средства, которые могут использоваться при производстве метательного взрывчатого вещества». Были изъяты переписка в мессенджерах и видео, на которых фигурант критикует СВО, стреляет из пистолетов, сжигает флаг России, вывешивает флаг Украины и проч.

Задержанному вменили в вину целый ряд статей УК РФ, самой тяжкой из которых стало приготовление к совершению теракта (ст. 30 и ст. 205 УК РФ). Также он обвинялся в приготовлении к изготовлению взрывных устройств (ст. 30 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), переделке охолощенных пистолета Макарова, револьвера «Наган» образца 1895 года и сигнального револьвера Smersh РК-1 в боевые (ч. 1 ст. 223 УК РФ), изготовлении 65 патронов к ним, незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и нанесении побоев (ст. 116 УК РФ).

По версии следствия, для теракта фигурант рассчитывал использовать квадрокоптеры, информацию о подготовке которых взял из Telegram-каналов признанных террористическими и запрещенных в РФ организаций «Легион "Свобода России"» и «Русский добровольческий корпус». Атаки планировались на расположенные в Южном административном округе городскую клиническую больницу №12 им. В. И. Буянова, школу, одну из крупнейших московских ТЭЦ и хозяйственный корпус ПАО «Россети». Фигурант успел даже провести с дрона авиаразведку объектов до своего задержания.

Защита же настаивала, что съемка квадрокоптером объектов «критической инфраструктуры» проводилась еще до начала СВО в 2022 году, а потому умысел на подготовку теракта не доказан. Квадрокоптеры, по версии адвокатов, не переделывали под переноску боеприпасов или взрывчатки. В рабочем состоянии находились только четыре из них, имевшие возможность поднимать груз весом не более 300 г.

Найденный порох, по версии защиты, был куплен на законных основаниях, когда подзащитный имел охотничий билет, а использовать его, как и взрывоопасные смеси, он хотел только для изготовления безобидных хлопушек. По данным защиты, мужчина всю жизнь проработал водителем, но имел хобби в виде изготовления фейерверков, которые устраивал каждый Новый год во дворе дома.

В деле имелось заключение экспертизы, которая признала смеси предназначенными именно для салютов, но суд эти данные проигнорировал. Также указывалось, что у мужчины плохая наследственность — мать страдала психическим заболеванием, да и сам он якобы наблюдался у врача, хотя экспертиза и признала его вменяемым.

Суд первой инстанции приговорил Андрея Евсеева к 12 годам колонии строгого режима, из которых первые три он должен провести в тюрьме, и штрафу в 250 тыс. руб. Апелляционный военный суд зимой этого года оставил без удовлетворения как жалобу осужденного, так и представление прокурора, требовавшего ужесточения наказания. Была сделана лишь поправка на истечение сроков давности по эпизоду с переделкой оружия, из-за чего наказание сократили на полгода, а штраф — до 220 тыс. руб.

В кассационной инстанции адвокат Билал Ашикилов просил вернуть дело на новое рассмотрение или прекратить, но суд оставил все прежние решения без изменений.

Защитник сказал “Ъ”, что подаст жалобу в ВС РФ в порядке надзора, поскольку считает обвинение необоснованным. По его словам, Андрей Евсеев этапирован в тюрьму №2 УФСИН по Липецкой области, известную как «елецкая крытка», и сейчас находится в крайне тяжелом морально-психологическом состоянии. Во всяком случае, участвуя в заседании суда по видеосвязи, обвиняемый разговаривал не только с участниками разбирательства, но и сам с собой.

Сергей Сергеев