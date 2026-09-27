Ущерб по делу поставщиков Минобороны сократился вдвое и составил 10 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело руководителей и совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат», обвиняемых в хищениях при поставках сухпайков военным. Вменявшаяся фигурантам в вину сумма ущерба на следствии менялась трижды и под конец составила 10 млрд руб. Один из фигурантов предстанет перед судом посмертно.

Обвинительное заключение по делу гендиректора АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Валерия Ковалевича, руководителя московского филиала предприятия Александра Михайленко, а также учредителя и фактического руководителя зарегистрированных в Москве и Подмосковье ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игоря Котельникова Генпрокуратура утвердила 14 сентября. Всем троим Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) вменило в вину два эпизода хищения путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на суммы 5 млрд 698 млн руб. и 4 млрд 381 млн руб., за каждое из которых грозит до десяти лет заключения.

Следствие полагает, что все подсудимые входили в организованную группу, действовавшую с 24 июня 2021 года по 15 апреля 2024 года и совершившую хищение средств, выделенных из федерального бюджета РФ на поставку бортовых индивидуальных рационов питания (ИРП) для экипажей военных самолетов.

Это было сделано при реализации двух госконтрактов на суммы 14,5 млрд и 8,1 млрд руб., заключенных в январе и декабре 2022 года соответственно между ГПК и АО «Военторг». Последнее, в свою очередь, выступало исполнителем по госконтракту с Минобороны на оказание услуг по питанию для нужд военнослужащих в 2021–2024 годах, стоимость которого составила 186 млрд 884 млн руб.

СКР полагает, что победить в конкурсе на заключение договоров поставки ИРП с «Военторгом» ГПК удалось благодаря тому, что соучастники подготовили альтернативные предложения от подконтрольных им ООО «Торговый дом "Невский"» и ООО «КППП "Рускон"» на поставку сухпайков по более высокой цене. В итоге был выбран ГПК, предложивший меньшую цену.

Подробнее — в материале «Следствие переоценило сухпайки».