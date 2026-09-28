Сегодня исполняется 50 лет самому статусному в истории бойцу MMA в тяжелом весе, четырехкратному чемпиону мира по боевому самбо Федору Емельяненко

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Фото: Владимир Ештокин Федор Емельяненко

Фото: Владимир Ештокин

Его поздравляет четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов:

— Федор, от всей души поздравляю тебя с днем рождения! Для меня ты не просто выдающийся спортсмен и человек, который вписал свое имя в историю единоборств. Ты настоящий профессионал, человек с большой буквы, который своим примером показал, чего можно добиться благодаря труду, характеру и верности своему делу. Я рад, что когда-то именно ты помог мне по-настоящему заинтересоваться единоборствами и увидеть в этом спорте особую силу и красоту. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и спокойствия. Пусть рядом всегда будут родные и близкие, а впереди будет много хороших и счастливых моментов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»