Верховный суд разрешил привлечь к ответственности бывшую судью за пьяную езду

Верховный суд РФ разрешил привлечь к административной ответственности бывшую судью Шестого кассационного суда (Самара) за вождение в нетрезвом виде и использование поддельных номеров. По информации пресс-службы суда, высшая судебная инстанция установила, что данные нарушения не связаны с ее профессиональной деятельностью в период исполнения судебных обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Татьяна Сергеева стала виновницей аварии, после чего покинула место происшествия. На ее автомобиле были зафиксированы подложные регистрационные знаки. Проведенная медицинская экспертиза подтвердила, что в момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Татьяна Сергеева ушла в отставку в январе 2026 года.

В августе текущего года Октябрьский районный суд Самары полностью удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба с бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Ранее у него и его родственников были арестованы десятки объектов недвижимости и коллекция иномарок. В надзорном ведомстве считают, что незаконное решение, вынесенное под влиянием Александра Ефанова, привело к отчуждению части лесного массива под застройку, а причиненный государству ущерб оценивается почти в 1,2 млрд руб.

Андрей Сазонов