Судья на миллиард

Октябрьский районный суд Самары полностью удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба с бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Ранее у него и его родственников были арестованы десятки объектов недвижимости и коллекция иномарок. В надзорном ведомстве считают, что незаконное решение, вынесенное под влиянием Александра Ефанова, привело к отчуждению части лесного массива под застройку, а причиненный государству ущерб оценивается почти в 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По информации “Ъ”, в ходе проверки Генпрокуратуры выяснилось, что Александр Ефанов использовал свои организационно-распорядительные полномочия для незаконного обогащения родственников и подконтрольных ему структур. Экс-судья тем самым нарушал антикоррупционные запреты и ограничения. В частности, он задействовал должность председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда для лоббирования чужих и личных интересов, а также принятия незаконных судебных актов. Экс-судья использовал свои полномочия, чтобы организовать отмену решения Арбитражного суда Самарской области, который отклонил иск минимущества региона к департаменту лесного хозяйства об оспаривании статуса государственного леса и передаче его в ведение муниципалитета. В итоге действия ведомства по изъятию федерального лесного фонда площадью 8118 га и его исключению из государственного лесного реестра и ЕГРН суд признал законными. Только в 2024 году решения были обжалованы Генпрокуратурой и Рослесхозом, после чего с помощью Верховного суда территории вернули в госсобственность.

В 2012 году подведомственный господину Ефанову Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд изъял из региональной собственности надел площадью 40 га и предоставил его ООО «Эра», чьим совладельцем был сам экс-судья. Участок леса площадью 0,5 га в пределах береговой полосы был переведен в личную собственность Александра Ефанова. Еще 72,4 га лесного фонда были отданы под застройку после решений, вынесенных под влиянием бывшего судьи. Причиненный этими действиями ущерб государству оценили в 1,192 млрд руб.

Для возмещения ущерба ранее были арестованы активы Александра Ефанова и его родственников. У экс-судьи и его жены изъяли четыре объекта недвижимости, включая квартиру в центре Самары площадью 157 кв. м. Сын Александра Ефанова Иван в 2020–2023 годах занимал пост руководителя департамента цифровизации Самарской области. Вместе со своей женой Анной он владеет 23 объектами недвижимости, включая 11 квартир в Самаре. В собственности Анны Ефановой — квартира на ул. Твардовского в московском районе Строгино. Невестка экс-судьи также владеет нежилым помещением площадью более 202 кв. м на ул. Губанова в Самаре. У ответчиков будет конфискована коллекция автомобилей, среди которых три BMW, Lexus и Land Rover. Также в пользу государства будет изъята недвижимость Веры Казачевой, матери Анны Ефановой,— участок и жилой дом в Барбашином овраге в Самаре.

О схеме действий Александра Ефанова с землями лесного фонда весной 2023 года сообщил нынешний глава Курской области Александр Хинштейн, который на тот момент был депутатом Госдумы РФ от Самарской области. Вскоре стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по итогам проверки досрочно прекратила полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Проверка ВККС касалась не только земельных сделок, но и дорогих часов Breguet, а также арендованного у частной организации автомобиля Toyota Sequoia.

Александр Ефанов — не единственный самарский судья, заинтересовавший Генпрокуратуру. В июле председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генеральную прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к Александру Шилову, который с марта 2025 до июля 2026 года исполнял обязанности председателя областного суда. Поводом для этого стали выявленные у судьи и его родственников незадекларированные активы, а также факты использования судебной системы в личных целях. Его полномочия были прекращены 4 августа текущего года на заседании региональной квалификационной коллегии судей.

Получить комментарии господина Ефанова и его адвокатов “Ъ” не удалось.

Андрей Сазонов