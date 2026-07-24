Британия задействует ВМС в случае иранского удара по базе Фэрфорд
Правительство Великобритании заявило, что страна «готова защищать себя круглосуточно» и обеспечивать безопасность Соединенного Королевства от любых нападений, «будь то на нашей территории или из-за рубежа». Заявления прозвучали после того, как Иран обвинил Великобританию в «соучастии в преступлении агрессии и военных преступлениях», позволив США совершать «незаконные нападения» с использованием британских авиабаз, сообщает LBC.
В Минобороны Великобритании уточнили, что защита страны включает в себя «применение многоуровневого подхода к противовоздушной и противоракетной обороне». Для этого задействованы средства Королевского военно-морского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил «в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО».
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением, что считает авиабазу ВВС Фэрфорд (расположена в графстве Глостершир в Англии) «законной целью» после того, как США использовали ее для бомбардировок Ирана 21 июля. В своем заявлении КСИР призвал британскую монархию «не обременять еще больше свою темную историю». Корпус также обвинил Великобританию в организации разделения народов исламских стран, исторических массовых убийствах, установлении подконтрольных авторитарных правительств в регионе.
Заявления Великобритании о готовности защищаться и обвинения Ирана в адрес использования британских авиабаз происходят на фоне давних напряженных отношений. Еще в декабре 2021 года государственный министр по вопросам безопасности Великобритании называл Иран в числе «вызывающе враждебных государств». Позднее, в августе 2023 года, министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман выразила мнение, что правительство Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) представляют наиболее серьезную угрозу национальной безопасности страны, усиленно действуя на территории Соединенного Королевства.
Ситуация обострилась после того, как в марте 2026 года иранский беспилотник атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре, что побудило Британию, Германию и Францию пригрозить применением военной силы, если Иран не прекратит нападения. Тогда британский премьер-министр Кир Стармер разрешил США использовать британские базы для ударов по Ирану, заявляя при этом, что Великобритания не участвовала в исходных ударах по Ирану и не будет участвовать в наступательных действиях, но поддержала коллективную самооборону союзников. Тем не менее, ранее, в феврале 2026 года, сообщалось, что правительство Великобритании не давало разрешения США совершать удары по Ирану со своих баз из опасений нарушения международного права.