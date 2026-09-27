Погода в Екатеринбурге продержится на уровне +20 °С до середины недели

Теплая погода с дневной температурой около +20 °С продержится в Екатеринбурге до середины недели. Об этом сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Присутствие антициклона обеспечивает отсутствие значительной облачности, слабый ветер и существенный суточный ход температуры воздуха, от околонулевых значений по ночам и до температур, близких к +20 в дневное время»,— говорится в сообщении.

В воскресенье, 27 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +20...+22 °С, ночью температура опустится до +4...+6 °С. Ожидается слабый ветер.

В понедельник, 28 сентября, ночью ожидается +7 °С, днем +21 °С, во вторник и среду днем — около 20 градусов тепла.

С четверга, 1 октября, начнется похолодание: днем ожидается +14 градусов, в пятницу — +9 градусов с дождем. В выходные, 3–4 октября, днем будет около +9...+10 °С, также с осадками.

Анна Капустина