Суд арестовал главу горхоза Каменска-Уральского за взятку в 1,5 млн

Красногорский районный суд Каменска-Уральского арестовал начальника МКУ «Управление городского хозяйства» Якова Барбицкого и предпринимателя Валерия Гильманова. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Якова Барбицкого обвиняют по п. «в» ч. 5, ч. 2 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а Валерия Гильманова — по п. «б» ч. 4, ч. 2 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года предприниматель трижды передавал директору муниципального учреждения деньги и иное имущество на общую сумму более 1,5 млн руб., сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Взятки глава МКУ получил за заключение муниципальных контрактов и обеспечение их исполнения. Вознаграждение передавали лично или через посредника.

В домах и на работе фигурантов прошли обыски, там изъяли денежные средства и доказательства. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте недвижимости, денег и транспортных средств обвиняемых.

Анна Капустина