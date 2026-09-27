Суд ждет бизнесмена из Новосибирска, задолжавшего подчиненным 4 млн рублей

Новосибирская прокуратура отдала под суд руководителя коммерческой фирмы, который задолжал своим сотрудникам свыше 4 млн руб. По ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты) ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

По материалам ведомства, с января по сентябрь 2025 года работникам фирмы своевременно не было выплачено более 4 млн руб. Глава компании, располагая денежными средствами и имея возможность погасить задолженность, направлял их на иные цели, а также перевел на свой счет более 1,7 млн руб.

Илья Николаев