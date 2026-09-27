Под Геленджиком локализовали начавшийся после атаки БПЛА лесной пожар

Пожарные локализовали возгорание в лесном массиве хутора Джанхот под Геленджиком, возникшее после вчерашней атаки беспилотников. Об этом рассказала пресс-служба лесопожарного центра Краснодарского края.

«В 8:55 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,1 га», — сообщили в ведомстве. Пожарные продолжают работу на месте инцидента.

Как вчера вечером сообщал глава Геленджика Алексей Богодистов, пожар возник после падения обломков дронов. При атаке никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений.