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Под Геленджиком локализовали начавшийся после атаки БПЛА лесной пожар

Пожарные локализовали возгорание в лесном массиве хутора Джанхот под Геленджиком, возникшее после вчерашней атаки беспилотников. Об этом рассказала пресс-служба лесопожарного центра Краснодарского края.

«В 8:55 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,1 га», — сообщили в ведомстве. Пожарные продолжают работу на месте инцидента.

Как вчера вечером сообщал глава Геленджика Алексей Богодистов, пожар возник после падения обломков дронов. При атаке никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений.

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