Лесной массив в Геленджике загорелся после падения обломков БПЛА

Возгорание произошло в районе лесного массива в хуторе Джанхот под Геленджиком после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила. «На месте уже работают пожарные, оперативные службы»,— написал господин Богодистов в Telegram-канале.

В течение дня на территории муниципалитета несколько раз срабатывала сирена. Власти предупреждали об угрозе атаки безэкипажных катеров.