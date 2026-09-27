Силы ПВО сбили за ночь над Россией 96 беспилотников ВСУ

Средства ПВО России с 20:00 до 8:00 мск уничтожили 96 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

Как уточняется, российским военным удалось сбить дроны над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Республикой Крым.

Вчера Минобороны отчитывалось о перехвате за ночь 645 беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей.