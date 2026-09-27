Трамп рассказал Такаити подробности переговоров с Си Цзиньпином

Премьер-министр Санаэ Такаити сообщила, что президент США Дональд Трамп позвонил ей сразу после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон и подробно рассказал ей о встрече. Глава правительства заявила, что ее частые контакты с американским руководством свидетельствуют о прочности отношений Токио и Вашингтона.

Разговор политиков продолжался 20 минут. «Мы обменялись мнениями по различным вопросам, касающимся Китая, включая экономическую безопасность и другие аспекты безопасности, и подтвердили сотрудничество между Японией и Соединенными Штатами»,— сказала госпожа Такаити (цитата по ТАСС).

Разговор премьер-министра Японии и президента США стал вторым за последнее время. «Тот факт, что переговоры двух лидеров состоялись в течение одной недели, поистине демонстрирует прочность альянса Японии и США»,— заявила госпожа Такаити.

Власти Японии беспокоятся из-за поездки господина Си в США, отмечает Japan Times. Руководство страны опасается, что Пекин может попытаться использовать эту встречу для укрепления своей риторики против Японии — и напряженность между странами, вызванная прошлогодними заявлениями госпожи Такаити насчет Тайваня, может усугубиться.