Замначальника УМВД по Красноярску останется в СИЗО до конца ноября

Суд продлил еще на два месяца (до 30 ноября) срок содержания под стражей заместителя начальника МУ МВД России «Красноярское» Сергея Тетюхина, обвиняемого во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). «Суд, изучив представленные материалы, согласился с доводами следствия о том, что основания, по которым избиралась данная мера пресечения, в настоящее время не изменились и не отпали», — сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда Красноярска.

Высокопоставленного полицейского, отвечавшего за оперативную работу полиции Красноярска, задержали 1 апреля. Основанием послужило уголовное дело, в основу которого легли материалы УФСБ и службы собственной безопасности регионального главка МВД России.

По версии СКР, в бытность руководителем райотдела полиции он якобы брал взятки спиртным и угощением в ресторане за гарантированную сдачу иностранцами экзамена по русскому языку, а также похитил 3,5 млн руб. у подозреваемого, которому обещал уладить вопрос с уголовным преследованием.

Илья Николаев