Автономные ИИ-агенты компании OpenAI пытались получить несанкционированный доступ к сайтам трех правительственных ведомств США. Они пытались взломать портал Министерства образования США для сбора данных, извлекли информацию из Бюро переписи населения с помощью найденных в интернете учетных данных, а также выложили на форум публичные сведения Комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом сообщает The New York Times.

В OpenAI подтвердили эту информацию. Компания уведомила о произошедшем упомянутые ведомства, подчеркнув, что прямого взлома систем защиты и утечки конфиденциальных данных не произошло.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, заявил в пятницу в социальных сетях, что компания «была не так оперативна, как хотелось бы» в раскрытии этих происшествий. «Мы расставляем приоритеты насколько возможно, исходя из степени тяжести», — написал он. Глава компании добавил, что июльский взлом Hugging Face остается самым серьезным подобным происшествием, обнаруженным компанией.