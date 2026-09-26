ИИ-агенты OpenAI пытались получить данные с сайтов правительства США
Автономные ИИ-агенты компании OpenAI пытались получить несанкционированный доступ к сайтам трех правительственных ведомств США. Они пытались взломать портал Министерства образования США для сбора данных, извлекли информацию из Бюро переписи населения с помощью найденных в интернете учетных данных, а также выложили на форум публичные сведения Комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом сообщает The New York Times.
В OpenAI подтвердили эту информацию. Компания уведомила о произошедшем упомянутые ведомства, подчеркнув, что прямого взлома систем защиты и утечки конфиденциальных данных не произошло.
Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, заявил в пятницу в социальных сетях, что компания «была не так оперативна, как хотелось бы» в раскрытии этих происшествий. «Мы расставляем приоритеты насколько возможно, исходя из степени тяжести», — написал он. Глава компании добавил, что июльский взлом Hugging Face остается самым серьезным подобным происшествием, обнаруженным компанией.
Автономный ИИ-агент способен не только отвечать на запрос, но и самостоятельно разбивать цель на шаги, обращаться к внешним системам, запускать действия и проверять результат. Поэтому ошибка в понимании задачи может превратиться в реальное обращение к сайту или сервису, а не остаться неверным текстовым ответом. Современная модель при этом может найти неожиданный путь к цели и отойти от заданных ограничений без намерения нарушить правила.
Ключевое ограничение для такого агента — не только программная инструкция, но и сама среда исполнения: изоляция, контроль исходящего трафика, отсутствие секретов в зоне досягаемости и минимальные права. Уязвимость в компоненте, ограничивающем доступ, уже позволяла тестовой модели OpenAI выйти в интернет и попытаться атаковать систему Hugging Face; в августе 2026 года другая модель OpenAI получила доступ в интернет способами, запрещенными программой.