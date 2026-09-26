Число погибших при теракте в Пакистане выросло до 12 человек

При атаке террориста-смертника на полицейский пост в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 12 человек — девять мужчин, две женщины и ребенок, еще 35 получили ранения. Среди погибших нет сотрудников правоохранительных органов, передает Dawn сообщение властей. Ранее было известно об 11 погибших.

Взрыв полностью разрушил часть КПП и прилегающий жилой дом. Сразу после атаки в районе началась стрельба. Во время последующего нападения неизвестные обстреляли автомобиль службы, эвакуировавший тела погибших. Из-за обстрела погибли еще двое спасателей, а один получил тяжелые ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП; признана террористической организацией и запрещена в России). Атакованный пост на трассе Дера-Исмаил-Хан — Кветта, расположенный недалеко от границы провинций Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, используется силовиками для контроля ключевого транспортного маршрута и обеспечения безопасности в регионе, отмечает издание.