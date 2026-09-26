При взрыве в Пакистане погибли 11 человек и пострадали 30

В городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана произошел взрыв. Погибли 11 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экстренных служб.

Бомба взорвалась на полицейском контрольно-пропускном пункте, уточняет Dawn. Среди погибших — восемь мужчин, две женщины и ребенок. В числе пострадавших — полицейские, сотрудники таможни и двое гражданских. Как минимум 18 раненых госпитализировали.

На место происшествия направили дополнительные машины скорой помощи и саперов. Специалисты установят обстоятельства взрыва.