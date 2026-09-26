Reuters узнал о договоренности США и Китая снизить пошлины на $30 млрд

США и КНР договорились взаимно снизить пошлины на товары на $30 млрд во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.

Речь, как пишет агентство, идет об экспорте США сельскохозяйственной продукции, древесины и косметики, а также об импорте мелкой бытовой техники, игрушек, предметов декора. «Обе стороны достигли консенсуса по рекомендациям о более благоприятном тарифном режиме для нечувствительных к таможенным пошлинам товаров на сумму $30 млрд в каждом направлении»,— цитирует Reuters пресс-релиз Белого дома.

Во время первого за более чем 10 лет государственного визита Си Цзиньпина в США стороны также продлили торговое перемирие до января. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, за это время стороны смогут согласовать более масштабный пакет экономических договоренностей.