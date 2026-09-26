Reuters узнал о договоренности США и Китая снизить пошлины на $30 млрд
США и КНР договорились взаимно снизить пошлины на товары на $30 млрд во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.
Речь, как пишет агентство, идет об экспорте США сельскохозяйственной продукции, древесины и косметики, а также об импорте мелкой бытовой техники, игрушек, предметов декора. «Обе стороны достигли консенсуса по рекомендациям о более благоприятном тарифном режиме для нечувствительных к таможенным пошлинам товаров на сумму $30 млрд в каждом направлении»,— цитирует Reuters пресс-релиз Белого дома.
Во время первого за более чем 10 лет государственного визита Си Цзиньпина в США стороны также продлили торговое перемирие до января. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, за это время стороны смогут согласовать более масштабный пакет экономических договоренностей.
Договоренность не устраняет основные разногласия между США и Китаем: за пределами тарифных уступок остаются экспортный контроль за редкоземельными металлами и компьютерными чипами, связи КНР с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США. В июне 2025 года стороны уже сталкивались с разным толкованием прежних договоренностей, из-за чего им приходилось уточнять каждую деталь переговоров.
Для поддержания торгового диалога в мае 2025 года США и Китай создали отдельный механизм с участием вице-премьера КНР Хэ Лифэна, министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира. Опыт того же периода показывает уязвимость временных договоренностей: после обвинений в невыполнении обязательств по поставкам США ограничили экспорт технологий, а отсутствие постоянного взаимодействия ранее связывали с последующим ужесточением ответных мер Пекина.