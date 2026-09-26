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Reuters узнал о договоренности США и Китая снизить пошлины на $30 млрд

США и КНР договорились взаимно снизить пошлины на товары на $30 млрд во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.

Речь, как пишет агентство, идет об экспорте США сельскохозяйственной продукции, древесины и косметики, а также об импорте мелкой бытовой техники, игрушек, предметов декора. «Обе стороны достигли консенсуса по рекомендациям о более благоприятном тарифном режиме для нечувствительных к таможенным пошлинам товаров на сумму $30 млрд в каждом направлении»,— цитирует Reuters пресс-релиз Белого дома.

Во время первого за более чем 10 лет государственного визита Си Цзиньпина в США стороны также продлили торговое перемирие до января. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, за это время стороны смогут согласовать более масштабный пакет экономических договоренностей.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Договоренность не устраняет основные разногласия между США и Китаем: за пределами тарифных уступок остаются экспортный контроль за редкоземельными металлами и компьютерными чипами, связи КНР с Ираном и поддержка Тайваня со стороны США. В июне 2025 года стороны уже сталкивались с разным толкованием прежних договоренностей, из-за чего им приходилось уточнять каждую деталь переговоров.

Для поддержания торгового диалога в мае 2025 года США и Китай создали отдельный механизм с участием вице-премьера КНР Хэ Лифэна, министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира. Опыт того же периода показывает уязвимость временных договоренностей: после обвинений в невыполнении обязательств по поставкам США ограничили экспорт технологий, а отсутствие постоянного взаимодействия ранее связывали с последующим ужесточением ответных мер Пекина.

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