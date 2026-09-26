Лавров: Россия готова вернуться к достигнутым в Анкоридже договоренностям

Россия считает, что на переговорах с США в Анкоридже стороны достигли договоренностей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что Москва готова вернуться к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Ну вот в Анкоридже, нам казалось, был сделан шаг для того, чтобы убрать Украину с пути. Мы приняли то, что президент Трамп предложил, а Зеленский отказался принимать»,— сказал Сергей Лавров на Генассамблее ООН. При этом слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Европа «похоронила Анкоридж» и вернула США на свою сторону, он счел некорректными. По его словам, принимать решение по этому вопросу будут США.

Сергей Лавров напомнил, что после переговоров на Аляске Россия продолжала контактировать с администрацией президента США Дональда Трампа, что «соответствует нормальности». «Если отношения сводятся к тому, чтобы каждое утро выпускать пропагандистские заявления с осуждением России и с требованиями нанести России стратегическое поражение, ну, это не дипломатия, а американцы проводят именно дипломатию»,— объяснил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже 15 августа 2025 года. Стороны, среди прочего, обсуждали заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области, а также отказ России от продвижения в Сумской и Харьковской областях. Взамен Украина должна была вывести войска с территории Донбасса, а США — признать новые границы России. О подписании соглашений, фиксирующих эти предложения, по итогам встречи не сообщалось.

Российская сторона неоднократно говорила о готовности продолжать обсуждать озвученные Вашингтоном предложения. Летом 2026 года американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина на такие условия не согласилась, поэтому сторонам следует искать новые подходы к мирному урегулированию.