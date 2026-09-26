Лавров: Россия готова вернуться к достигнутым в Анкоридже договоренностям
Россия считает, что на переговорах с США в Анкоридже стороны достигли договоренностей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что Москва готова вернуться к ним.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
«Ну вот в Анкоридже, нам казалось, был сделан шаг для того, чтобы убрать Украину с пути. Мы приняли то, что президент Трамп предложил, а Зеленский отказался принимать»,— сказал Сергей Лавров на Генассамблее ООН. При этом слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Европа «похоронила Анкоридж» и вернула США на свою сторону, он счел некорректными. По его словам, принимать решение по этому вопросу будут США.
Сергей Лавров напомнил, что после переговоров на Аляске Россия продолжала контактировать с администрацией президента США Дональда Трампа, что «соответствует нормальности». «Если отношения сводятся к тому, чтобы каждое утро выпускать пропагандистские заявления с осуждением России и с требованиями нанести России стратегическое поражение, ну, это не дипломатия, а американцы проводят именно дипломатию»,— объяснил он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже 15 августа 2025 года. Стороны, среди прочего, обсуждали заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области, а также отказ России от продвижения в Сумской и Харьковской областях. Взамен Украина должна была вывести войска с территории Донбасса, а США — признать новые границы России. О подписании соглашений, фиксирующих эти предложения, по итогам встречи не сообщалось.
Российская сторона неоднократно говорила о готовности продолжать обсуждать озвученные Вашингтоном предложения. Летом 2026 года американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина на такие условия не согласилась, поэтому сторонам следует искать новые подходы к мирному урегулированию.
Анкориджская формула не стала соглашением: по словам Владимира Путина, стороны обсуждали варианты завершения конфликта, а Россия после консультаций согласилась на компромиссы, предложенные американскими переговорщиками, но никаких подписей под ними не поставили. Поэтому Москва может называть их достигнутыми договоренностями в политическом смысле, однако юридически зафиксированных обязательств по итогам встречи не возникло.
Дальнейший спор касается не только содержания предложений, но и их статуса. Марко Рубио заявлял, что они провалились из-за неприемлемости для Украины, а американская сторона позднее объясняла отказ от прежней схемы изменением обстоятельств «на земле» и необходимостью искать новые идеи. Для России возвращение к анкориджской формуле означает попытку вновь сделать принятый ею компромисс основой переговоров, тогда как США публично от этой конструкции дистанцировались; при этом к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН новых американских предложений не появилось.