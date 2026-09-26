Джазового музыканта Алексея Козлова похоронят 29 сентября в Москве

Церемония прощания с народным артистом России, джазовым композитором и саксофонистом Алексеем Козловым пройдет 29 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны состоятся там же, сообщили «Ъ» в пресс-службе Клуба Алексея Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Козлов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Алексей Козлов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Алексей Козлов умер 25 сентября. Ему было 90 лет. В день прощания все концерты в джаз-клубе «Козлов» будут отменены, а купившим билеты вернут средства.

Музыкальная карьера Алексея Козлова началась в начале 1960-х. Тогда же он участвовал в создании первого в СССР джазового кафе «Молодежное» на улице Горького в Москве. В 1973 году создал первый в стране джаз-рок-ансамбль «Арсенал», который стал штатным коллективом Калининградской областной филармонии в 1976 году.

Алексей Козлов сочинил около 100 джазовых композиций, среди которых «Башня из слоновой кости» (1976), «Регтайм» (1978) и «Незнакомка» (1982). Написал несколько книг: «Рок-музыка. Истоки и развитие» (1989), «Козел на саксе» (1998), «Джаз, рок и медные трубы» (2005), «Рок глазами джазмена» (2008).

О жизни Алексея Козлова — в материале «Архитектор джаза».