Лавров осудил захват Мадуро и его супруги
Лавров: Россия настаивает на освобождении бывшего президента Венесуэлы Мадуро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил захват бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес спецназом США. Москва настаивает на их скорейшем освобождении, добавил он на выступлении на Генассамблее ООН.
«В начале этого года в нарушение любых норм, в том числе норм морали, вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу завершилось захватом президента Мадуро и его супруги, бессудным содержанием их в американской тюрьме»,— сказал господин Лавров. Глава МИД напомнил о необходимости соблюдать неприкосновенность высших должностных лиц в соответствии с международным правом.
Отряд элитного американского спецназа Дельта захватил Николаса Мадуро с супругой 3 января — вскоре их вывезли из страны. США обвинили бывшего президента Венесуэлы в причастности к наркоторговле и терроризму. Рассматривать дело по существу начнут летом 2027 года. Господин Мадуро отвергает предъявленные обвинения и призывает суд снять их.
В российской трактовке дело Николаса Мадуро — не только уголовное преследование, но и вопрос о допустимости юрисдикции США и посягательстве на суверенитет Венесуэлы. МИД России заявлял, что Мадуро обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США, тогда как его адвокат связывает иммунитет с тем, что вменяемые ему действия были совершены во время президентства. Американская сторона называет захват правосудием, а не сменой режима.
Россия поддерживает запрос на экстренное заседание Совета Безопасности ООН и заявляет о готовности содействовать диалогу между сторонами конфликта вокруг Венесуэлы.
Практическое ограничение для процесса связано с оплатой защиты. По словам адвоката Мадуро, Минфин США сначала разрешил правительству Венесуэлы оплатить его гонорары, но затем отозвал это разрешение. Без финансирования, предусмотренного венесуэльскими правилами, Мадуро может лишиться возможности оплачивать представительство в суде.