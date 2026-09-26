Лавров осудил захват Мадуро и его супруги

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил захват бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес спецназом США. Москва настаивает на их скорейшем освобождении, добавил он на выступлении на Генассамблее ООН.

«В начале этого года в нарушение любых норм, в том числе норм морали, вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу завершилось захватом президента Мадуро и его супруги, бессудным содержанием их в американской тюрьме»,— сказал господин Лавров. Глава МИД напомнил о необходимости соблюдать неприкосновенность высших должностных лиц в соответствии с международным правом.

Отряд элитного американского спецназа Дельта захватил Николаса Мадуро с супругой 3 января — вскоре их вывезли из страны. США обвинили бывшего президента Венесуэлы в причастности к наркоторговле и терроризму. Рассматривать дело по существу начнут летом 2027 года. Господин Мадуро отвергает предъявленные обвинения и призывает суд снять их.