ХК «Автомобилист» обыграл «Спартак» и прервал серию из четырех поражений

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу екатеринбургского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В составе победителей шайбы забросили Максим Денежкин (12), Егор Черников (27), Илья Карпухин (56) и Даниэль Спронг (60). У «Спартака» дубль оформил Егор Филин (45, 48).

«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений. Екатеринбургский клуб набрал восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 11 очками занимает пятое место в Западной конференции.

В следующем матче «Автомобилист» 30 сентября сыграет на домашней арене против тольяттинской «Лады».

Полина Бабинцева