Лавров: Россия устранит угрозы со стороны Украины по итогам СВО
Цели специальной военной операции будут достигнуты, а угрозы России со стороны Украины — устранены. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
Глава МИД отметил, что с 2022 года Россия продолжает бороться за права и безопасность жителей Донбасса «в полном соответствии с буквой и духом устава ООН». «Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца»,— добавил он.
Россия, по словам господина Лаврова, достигнет целей СВО, несмотря на «любые обстоятельства». К ним он отнес неспособность руководства ООН занять «единственно правильную позицию в ситуации с Украиной — позицию защитника принципов устава» организации.
Незадолго до начала выступления Сергей Лавров встретился с немецким коллегой Йоханом Вадефулем. Встреча продлилась около 20 минут и стала первым очным контактом глав МИД России и Германии с января 2022 года. Министры иностранных дел обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.
В официальных формулировках российских властей к целям специальной военной операции относились защита людей от истребления киевским режимом, устранение угроз безопасности со стороны НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус. Угрозы на западных границах Сергей Лавров связывал с более широкими договоренностями, а не с отдельной военной мерой.
В переговорной плоскости эти требования включали вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах, отказ Украины от вступления в НАТО и, в одной из формулировок, признание этих регионов российскими на уровне международных договоров. Россия также называла необходимыми надежные гарантии собственной безопасности и восстановление прав русских и русскоязычных жителей на территориях, остающихся под контролем Украины; заморозку боевых действий по линии соприкосновения Москва исключала.