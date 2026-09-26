Цели специальной военной операции будут достигнуты, а угрозы России со стороны Украины — устранены. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

Глава МИД отметил, что с 2022 года Россия продолжает бороться за права и безопасность жителей Донбасса «в полном соответствии с буквой и духом устава ООН». «Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца»,— добавил он.

Россия, по словам господина Лаврова, достигнет целей СВО, несмотря на «любые обстоятельства». К ним он отнес неспособность руководства ООН занять «единственно правильную позицию в ситуации с Украиной — позицию защитника принципов устава» организации.

Незадолго до начала выступления Сергей Лавров встретился с немецким коллегой Йоханом Вадефулем. Встреча продлилась около 20 минут и стала первым очным контактом глав МИД России и Германии с января 2022 года. Министры иностранных дел обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.