На мессу папы римского Льва XIV в Париже пришли около 700 тыс. человек
Папа римский Лев XIV отслужил мессу на площади Согласия в Париже. На нее пришли около 700 тыс. человек, сообщает официальный новостной портал Ватикана.
Мессу транслировали в прямом эфире французские СМИ. Понтифик обратился к молодым верующим, рассказал о «жажде Бога» и предостерег от «внутренней пустоты». «Пытаясь заполнить ее, мы можем искать новые удовольствия, хотеть обладать все большим количеством вещей или делать все возможное, чтобы отвлечься и заглушить это внутреннее беспокойство»,— сказал он (полный текст опубликован на сайте Ватикана).
Папа Лев XIV прибыл во Францию с первым апостольским визитом в страну 25 сентября. В первый день понтифик встретился с президентом Эмманюэлем Макроном, посетил Елисейский дворец, штаб-квартиру ЮНЕСКО и собор Парижской Богоматери. В оставшиеся дни он посетит города Лурд и Мец.
Масштаб мессы потребовал корректировать схему размещения посетителей уже по мере роста числа регистраций. Когда их количество приблизилось к 600 тыс., организаторы запросили у властей дополнительную зону и получили разрешение разместить ее внутри охраняемого периметра.
Такой формат позволил расширить пространство для участников, не выводя новую площадку за пределы заранее установленной зоны безопасности. Для властей это означало согласование дополнительной вместимости с действующей системой охраны, а не просто открытие доступа к мероприятию большему числу людей.