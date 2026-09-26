На мессу папы римского Льва XIV в Париже пришли около 700 тыс. человек

Папа римский Лев XIV отслужил мессу на площади Согласия в Париже. На нее пришли около 700 тыс. человек, сообщает официальный новостной портал Ватикана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Aurelien Morissard / AP Фото: Thomas Padilla / AP Фото: Thomas Padilla / AP Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Фото: Aurelien Morissard / AP Фото: Thomas Padilla / AP Фото: Thomas Padilla / AP Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Мессу транслировали в прямом эфире французские СМИ. Понтифик обратился к молодым верующим, рассказал о «жажде Бога» и предостерег от «внутренней пустоты». «Пытаясь заполнить ее, мы можем искать новые удовольствия, хотеть обладать все большим количеством вещей или делать все возможное, чтобы отвлечься и заглушить это внутреннее беспокойство»,— сказал он (полный текст опубликован на сайте Ватикана).

Папа Лев XIV прибыл во Францию с первым апостольским визитом в страну 25 сентября. В первый день понтифик встретился с президентом Эмманюэлем Макроном, посетил Елисейский дворец, штаб-квартиру ЮНЕСКО и собор Парижской Богоматери. В оставшиеся дни он посетит города Лурд и Мец.