Папа римский начал визит во Францию
Папа Лев XIV прибыл во Францию с первым апостольским визитом в страну. Самолет понтифика приземлился в аэропорту Орли около 10 часов утра по парижскому времени. В честь прилета в эту минуту зазвонили все колокола столичных церквей.
На взлетной полосе папу встретили президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. После церемонии встречи Лев XIV отправился в Елисейский дворец, где встретился с президентом, представителями французского общества и дипломатического корпуса. Во второй половине дня папа посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с речью. Затем он направится к собору Парижской Богоматери. Это будет первое посещение восстановленного после пожара 2019 года собора действующим папой. Перед этим понтифик должен проехать по Парижу, чтобы встретиться с верующими. Маршрут пройдет от церкви Нотр-Дам-де-Шам до площади перед собором Парижской Богоматери.
Главным событием первого дня станет вечерняя встреча с молодежью на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. На нее ожидают около 80 тыс. человек в возрасте от 17 до 35 лет. Встреча начнется вечером с музыкальной программы, после чего Лев XIV появится на стадионе. Затем состоится молитва.
На следующий день Лев XIV посетит центр помощи мигрантам, Католический институт Парижа, а затем отслужит мессу на площади Согласия и Елисейских Полях. По данным организаторов, на богослужение ожидают до 600 тыс. человек. Париж станет первой остановкой четырехдневной поездки Льва XIV по Франции. После столицы вечером 26 сентября понтифик отправится в Лурд, а затем в Мец.
Подробнее о подготовке визита Льва XIV во Францию — в материале «Папу римского ждут как рок-звезду».
Политическое измерение папских визитов во Францию проявилось недавно: 22–23 сентября 2023 года папа Франциск выбрал для поездки Марсель, а его позицию по миграции восприняли как вмешательство церковного авторитета в парламентские споры вокруг нового закона об иммиграции. Поэтому поездка понтифика может становиться не только религиозным событием, но и публичным высказыванием по вопросам, обсуждаемым французским государством.
Связь французской власти с папством имеет более глубокую предысторию. В 1305 году избранный папой француз Климент V уступил королю Франции часть церковных полномочий и перенес Святой престол сначала в Пуатье, а затем в Авиньон; во время западной схизмы авиньонских пап поддерживали французские короли и союзные им европейские правители.