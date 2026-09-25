Папа римский начал визит во Францию

Папа Лев XIV прибыл во Францию с первым апостольским визитом в страну. Самолет понтифика приземлился в аэропорту Орли около 10 часов утра по парижскому времени. В честь прилета в эту минуту зазвонили все колокола столичных церквей.

На взлетной полосе папу встретили президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. После церемонии встречи Лев XIV отправился в Елисейский дворец, где встретился с президентом, представителями французского общества и дипломатического корпуса. Во второй половине дня папа посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с речью. Затем он направится к собору Парижской Богоматери. Это будет первое посещение восстановленного после пожара 2019 года собора действующим папой. Перед этим понтифик должен проехать по Парижу, чтобы встретиться с верующими. Маршрут пройдет от церкви Нотр-Дам-де-Шам до площади перед собором Парижской Богоматери.

Главным событием первого дня станет вечерняя встреча с молодежью на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. На нее ожидают около 80 тыс. человек в возрасте от 17 до 35 лет. Встреча начнется вечером с музыкальной программы, после чего Лев XIV появится на стадионе. Затем состоится молитва.

На следующий день Лев XIV посетит центр помощи мигрантам, Католический институт Парижа, а затем отслужит мессу на площади Согласия и Елисейских Полях. По данным организаторов, на богослужение ожидают до 600 тыс. человек. Париж станет первой остановкой четырехдневной поездки Льва XIV по Франции. После столицы вечером 26 сентября понтифик отправится в Лурд, а затем в Мец.

Подробнее о подготовке визита Льва XIV во Францию — в материале «Папу римского ждут как рок-звезду».

Алексей Тарханов, Париж