В Екатеринбург привезли «10 печатных историй»

Коллекцию графики, созданную в лаборатории печатного искусства «ПиранезиLab», представили в арт-галерее Ельцин-центра на выставке «10 печатных историй». В экспозиции работы художников разных поколений: Эрика Булатова, Бориса Орлова, Владимира Дубосарского, Алексея Веселовского, Леонида Тишкова, Валерия Чтака и других авторов. Как они использовали печатные технологии, узнала София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник и куратор Алексей Веселовский

Фото: София Паникова Художник и куратор Алексей Веселовский

Фото: София Паникова

Лаборатория и галерея экспериментального печатного искусства «ПиранезиLab» была основана в 2016 году Алексеем Веселовским в ЦТИ «Фабрика» (Москва). Она продюсирует печатные произведения, предоставляя художникам экспертную и техническую поддержку на всех этапах работы, выставляет их результаты в собственных пространствах.

«Выставка была задумана как юбилейный проект, нам исполнилось 10 лет. Мы поняли, что должны рассказывать о том, что делаем. Собрали десять содержательных историй про печатное искусство, про то, как художник взаимодействует с печатью, как он работает в этом медиуме»,— рассказал Алексей Веселовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «10 печатных историй»

Фото: София Паникова Выставка «10 печатных историй»

Фото: София Паникова

Открыла экспозицию коробка-портфолио из 26 отпечатков картин Ольги Чернышевой — «Книга сезонов» (2025). По своей структуре «Книга» напоминает то рабочий ящик художника, то развернутую раму или витрину. Тонкие листы лишены фиксированной композиции. Крепление на специальных магнитах позволяет перекладывать их в любом порядке. Подвижность изображений задает и внутреннюю логику проекта, где каждое новое сочетание рождает свой сюжет и его интерпретацию.

Рядом представлена девять сюжетов Леонида Тишкова из серии «ЖЗЛ: О русских художниках» (2001-2020). По словам куратора, во время пандемии в одной из социальных сетей была группа, где коллекционеры и художники взаимодействовали напрямую. Там появились рисунки автора из серии «ЖЗЛ», и он начал продавать их по отдельности. Тогда Алексей Веселовский купил две иллюстрации и понял, что серия «распродастся» и никто ее не увидит целиком. Он договорился, чтобы все покупатели отсканировали свои листы, а в группе объявили о лимитированном издании папки тиражом 50 экземпляров. Так печать объединила коллекционеров, художников и неравнодушных людей.

Далее показаны холсты Владимира Дубосарского из серии «Свет под водой» (2023). За основу были взяты его прошлые картины. Техника шелкографии позволила поэкспериментировать с цветом: изображение раскладывается на несколько основных цветов и при их отдельном взаимодействии получается масса разных вариантов. Где-то автор смазывал и рисовал поверх кисточкой, чтобы добиться эффекта, когда подводный мир «глушил» привычные предметы. Алексей Веселовский видит в этой серии картин отсылку на творчество Энди Уорхола.

Самая большая работа в экспозиции — «Восстановленный ландшафт» (2026) Никона Филиппова. Архивная пигментная печать на ватмане занимает всю стену. Цифровое изображение фотоколлажа с помощью печати перенесли на бумагу, после художник вырисовывал отдельные сюжеты и детали от руки. «Бумага для художника как некое "зеркало", которое отражает и его внутреннее настроение, и культурный контекст, в котором он находится, и тайные знаки. Как человек взаимодействует с бумагой: где он оставляет рваный край, где он наоборот обрезает его, где он дает бумаге "ожить", потому что бумага — это живой организм»,— уточнил куратор.

В серии «Башни. Состояние» (2017) Алексея Веселовского изображения созданы с помощью особой техники печати, когда сначала рисунок наносится на металлическую пластину с помощью кислотного травления (офорт). Только потом картина переносится на бумагу. Сам металл в процессе печати истончается и рассыпается. Над проектом автор работал почти 10 лет назад и не стал его завершать, а после в мастерской случился пожар. Большая часть работ была уничтожена. По мнению художника, когда вмешалась стихия, коллекция была завершена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «10 печатных историй»

Фото: София Паникова Выставка «10 печатных историй»

Фото: София Паникова

С обугленными листами соседствует яркая серия тропических пейзажей Виталия Пушницкого — «Остров» (2023). Работы выполнены послойно: изображение напечатано с обратной стороны тонкого листа, сверху наносился градиент, который создал цветные переходы. Уже после лист впечатывался в основу плотной архивной бумаги. Так получилось «пересобрать» живописные приемы художника и добиться послойного кинематографического эффекта.

Замыкают первую часть выставки несколько работ Валерия Чтака: «Ответ — нет», «Я решил ей не звонить», «Она позвонила сама» (2025). Произведения были созданы за год до смерти художника. На одной из его выставок Алексей Веселовский увидел на холстах телефоны и предложил их напечатать. В свою очередь Чтак должен был придумать к ним подписи. Так и возникли телефоны, которые общаются друг с другом. При этом реплики можно расставлять в индивидуальном порядке, от чего смысл разговора каждый раз меняется.

На противоположной стене вывешена дебютная печатная серия «Падение» (2024) Анны Комаровой. В отличие от остальных авторов, художница моделировала сцену и горящие фигуры в компьютерной программе. Рендеры были разложены на цвета и перенесены с помощью шелкографии. Для создания «угольной» поверхности тонкую бумагу тишью скомкали, чтобы получить нужную фактуру. После листы приклеивали к картону и поверх печатали изображения.

Далее оформлена последняя работа Никиты Алексеева — коллекция «Your first book: from A to Z and back again» (2021). Автор завершил ее за пару недель до своей кончины. Никита Алексеев был андеграундным художником и первым придумал направление Aptart («квартирное искусство»). В последние годы он активно занимался графикой. Всего было создано 30 альбомов с алфавитом, где первые три листа были разукрашены Никитой Алексеевым, когда остальные предлагалось завершить покупателям вместе с их детьми. Таким образом «книжка-раскраска» становилась частью семьи коллекционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник и куратор Алексей Веселовский

Фото: София Паникова Художник и куратор Алексей Веселовский

Фото: София Паникова

Экспонат «Изменения» (2019) принадлежит одному из главных авторов московского романтического концептуализма — Игорю Максимову. В кадре запечатлена коробка для снятия гипсовой маски с оттиском лица художника 40 лет спустя. Фото в рамках следует рассматривать справа-налево. Так можно проследить те изменения, которые происходят с человеком в течение жизни. Печать здесь выполнила функцию «памяти», с помощью которой старым кадрам удалось дать новый смысл.

Рядом можно увидеть работу «Парсуна со звездами» (2022) Бориса Орлова, который называл себя «имперским художником». Сама «парсуна» — «протопортрет XVII–XVIII века», где важнее регалии и то, как человек расположен на листе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «10 печатных историй»

Фото: София Паникова Выставка «10 печатных историй»

Фото: София Паникова

Завершила экспозицию серия «Портфолио гелиогравюр» (2024) Эрика Булатова. Коллекция была выпущена в содружестве с «Мультимедиа Арт Музеем, Москва» (МАММ) под кураторством Ольги Свибловой. Работа «Откуда я знаю куда» — одна из последних сюжетных зарисовок. График сделал около 30 эскизов за 15 лет, тщательно вычерчивая и перерисовывая текст в разных направлениях. Эрик Булатов настаивал убрать из рисунков все линии построения, чтобы «белое оставалось белым». Каждый цвет переносился отдельной пластиной по сложной технологии глубокой печати.

Выставка будет работать до 29 ноября.

София Паникова