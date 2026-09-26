Трамп призвал Россию и Украину урегулировать конфликт до начала зимы

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию найти способ урегулирования конфликта. По его мнению, сделка может быть заключена «в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы». Об этом он заявил журналистам у Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Знаете, чего я от него (президента Украины Владимира Зеленского.— “Ъ”) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с (президентом России Владимиром.— “Ъ”) Путиным, а Путин договорился с ним»,— сказал Дональд Трамп (видео опубликовал Fox News).

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. Однако, по его словам, попытка Украины атаковать Москву в дни голосования осложнила ситуацию. Владимир Путин отметил, что дальнейшие решения по контактам с Украиной будут приниматься с учетом интересов России.