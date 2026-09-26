Трамп призвал Россию и Украину урегулировать конфликт до начала зимы
Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию найти способ урегулирования конфликта. По его мнению, сделка может быть заключена «в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы». Об этом он заявил журналистам у Белого дома.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Знаете, чего я от него (президента Украины Владимира Зеленского.— “Ъ”) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с (президентом России Владимиром.— “Ъ”) Путиным, а Путин договорился с ним»,— сказал Дональд Трамп (видео опубликовал Fox News).
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. Однако, по его словам, попытка Украины атаковать Москву в дни голосования осложнила ситуацию. Владимир Путин отметил, что дальнейшие решения по контактам с Украиной будут приниматься с учетом интересов России.
Публично обозначенный Киевом промежуточный формат — взаимно прекратить удары по энергетической инфраструктуре и разблокировать экспорт зерна через Черное море. Это набор практических мер, который не заменяет согласование условий окончательного соглашения; при этом предложение Владимира Зеленского о личной встрече с Владимиром Путиным было отклонено Кремлем.
В марте 2025 года российское согласие на 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам сопровождалось требованием прекратить военную помощь и передачу разведданных Украине, тогда как Зеленский согласился именно на прекращение ударов по энергетике. Дополнительным препятствием остаются расхождения по содержанию сделки: по оценке эксперта, опубликованной в декабре 2024 года, Киев связывал ее с границами 1991 или 2022 года, а Россия — с выполнением своих условий и принятием вхождения новых территорий в состав РФ.