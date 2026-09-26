ФК «Урал» в гостях обыграл «Спартак Кострому» и вышел на второе место

Футбольный клуб «Урал» одержал победу в гостях над клубом «Спартак Кострома» в отложенном матче 7-го тура Лиги Pari.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Игра проходила на стадионе «Химки Арена» и закончилась со счетом 1:2 (1:1) в пользу уральцев.

У ФК «Урал» отличились Сильвие Бегич (27-я минута) и Дмитрий Тихий (70), за «Спартак Кострому» забил Амур Калмыков (42).

После 12 матчей ФК «Урал» набрал 25 очков и вышел на второе место.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 10 октября в Екатеринбурге: его соперником станет «Велес» (Домодедово, Московская область).

Николай Яблонский