Минобороны России отчиталось об ударе по логистическому центру в Одессе

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе. По данным российского Минобороны, он используется для хранения военной продукции, поставляемой из зарубежных стран для вооруженных сил Украины.

Российские военнослужащие также ударили по сухогрузу, который следовал в порт Одессы. Он перевозил грузы для ВСУ, указано в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

В ночь на 26 сентября вооруженные силы России ударили по центру обработки данных «Космонова» в Киеве, портовому пункту в Одесской области, а также сухогрузу в Черном море, сообщало Минобороны.