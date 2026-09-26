Власти Пакистана назвали терактом взрыв на северо-западе страны

Пакистанские власти уточнили информацию о взрыве в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе страны. Его, как пишет Dawn со ссылкой на правоохранительные органы, устроил террорист-смертник, врезавшийся в полицейский контрольно-пропускной пункт на тракторе с заложенной взрывчаткой.

По последним данным, погибли 12 человек, пострадали — 35. Собеседник издания уточнил, что погибли девять мужчин, две женщины и один ребенок. Сотрудников правоохранительных органов среди них нет. Взрыв повредил значительную часть КПП и полностью разрушил стоящее рядом здание.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари обвинил в теракте «Фитна аль-Хиндустан» и «Фитна аль-Хаваридж». Это условные названия, которыми власти страны обозначают все сепаратистские и повстанческие группировки, действующие на территории провинции Белуджистан. КПП в Дера-Исмаил-Хане граничит с этим регионом.