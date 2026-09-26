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На трассе М-12 ограничат движение до конца года из-за ремонта

На участке М-12 «Восток» в Свердловской области с 28 сентября введут временную схему организации движения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Движение будет ограничено на участке Ачит — Екатеринбург на 326–342 км. Там восстановят изношенный верхний слой покрытия.

Работы продлятся до конца 2026 года. Покрытие будут менять на обеих сторонах дороги: сначала в направлении Екатеринбурга, затем в сторону Москвы.

В местах ремонта проезжую часть сузят до одной полосы. Ограничения введут поэтапно, по мере продвижения работ.

В «Автодоре» попросили водителей заранее планировать поездки.

Анна Капустина

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