На трассе М-12 ограничат движение до конца года из-за ремонта

На участке М-12 «Восток» в Свердловской области с 28 сентября введут временную схему организации движения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Движение будет ограничено на участке Ачит — Екатеринбург на 326–342 км. Там восстановят изношенный верхний слой покрытия.

Работы продлятся до конца 2026 года. Покрытие будут менять на обеих сторонах дороги: сначала в направлении Екатеринбурга, затем в сторону Москвы.

В местах ремонта проезжую часть сузят до одной полосы. Ограничения введут поэтапно, по мере продвижения работ.

В «Автодоре» попросили водителей заранее планировать поездки.

Анна Капустина