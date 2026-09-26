Дмитрий Кириченко стал главным тренером ФК «Ростов»

Обладатель Кубка UEFA 2005 года в составе ЦСКА Дмитрий Кириченко назначен главным тренером «Ростова», сообщила пресс-служба футбольной команды. На этом посту он сменил испанца Джонатана Альбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кириченко

Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ Дмитрий Кириченко

Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ

Дмитрий Кириченко работает в тренерском штабе «Ростова» с 2014 года. В 2016 году исполнял обязанности главного тренера. В том сезоне команда впервые прошла в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв нидерландский «Аякс» в квалификационном матче. Возглавлял «Уфу» и ивановский «Текстильщик».

Как футболист Дмитрий Кириченко выступал в таганрогском «Торпедо», ростовском «Ростсельмаше» и московском ЦСКА. Занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. Сыграл в 12 матчах за национальную сборную, в том числе на чемпионате Европы 2004 года. В игре против сборной Греции открыл счет уже на 67-й секунде, забив самый быстрый гол в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

По итогам девяти игр сезона 2026/2027 «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Из последних пяти матчей команда проиграла четыре и выиграла один.