Портрет таксы художника Дэвида Хокни выставили на торги за 2,5 млн фунтов

Картина «Изображение собаки № 17» британского художника Дэвида Хокни выставлена на торги на аукционе Christie’s. Ее стоимость оценивают от 1,5 до 2,5 млн фунтов стерлингов (€2,9 млн), пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The David Hockney Foundation / Christie's Фото: The David Hockney Foundation / Christie's

На картине изображена одна из собак Дэвида Хокни — такса по кличке Стэнли, названная в честь актера Стэна Лорела. Руководитель отдела современного искусства аукциона Тесса Лорд назвала ее «поразительно редкой» и «невероятно интересной».

Позднее художник завел еще одну таксу по кличке Буджи. В 1994-1995 годах Дэвид Хокни написал около 40 картин с изображениями своих питомцев, которые вошли в так называемую «Собачью серию». «Изображение собаки № 17» стало первой работой серии, которую выставили на аукцион. Торги состоятся 14 октября.

Дэвид Хокни скончался 11 июня 2026 года в возрасте 88 лет. Мировую известность он приобрел благодаря картинам с бассейнами, например, «Большой всплеск» и «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». Последняя была продана на аукционе Christie’s за $90,3 млн в 2018 году.