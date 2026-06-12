Умер британский художник Дэвид Хокни

Британский художник Дэвид Хокни, чье творчество стало символом поп-арта 1960-х и оказало огромное влияние на современное искусство, умер в возрасте 88 лет. Как сообщил его представитель, художник мирно ушел из жизни у себя дома 11 июня, не дожив месяц до 89-летия, передает BBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lucy Nicholson / Reuters Фото: Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Olivia Harris / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Andrew Winning / Reuters Фото: Darren Staples / Reuters Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters Фото: Kieran Doherty / Reuters Следующая фотография 1 / 11 Фото: Lucy Nicholson / Reuters Фото: Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Olivia Harris / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Andrew Winning / Reuters Фото: Darren Staples / Reuters Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters Фото: Kieran Doherty / Reuters

Дэвид Хокни приобрел мировую известность благодаря картинам с бассейнами, которые сформировали эстетику Лос-Анджелеса. Такие работы, как «Большой всплеск» и «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», передавали гедонистические сцены любви и потери под палящим калифорнийским солнцем. Последняя из них в 2018 году была продана на аукционе Christie’s за $90,3 млн, установив рекорд для ныне живущих авторов.

За шесть десятилетий карьеры Дэвид Хокни не ограничивался одним стилем. Он создавал портреты в технике фотоколлажа, экспериментировал с абстрактным пейзажем и использовал новейшие технологии, включая iPad.

Дэвид Хокни родился в рабочей семье в Брэдфорде в 1937 году. Окончив Королевский художественный колледж в Лондоне, он быстро заслужил репутацию бунтаря: отказывался писать обнаженную натуру и защищал право изображать гомосексуальную жизнь в то время, когда в Британии это было уголовным преступлением («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Он также известен как противник запрета на курение и человек, несколько раз отвергавший рыцарское звание. В 2005 году он вернулся из США в Йоркшир, где продолжал работать даже после инсульта в 2012 году.