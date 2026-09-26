Мексиканский боксер умер через несколько дней после поражения нокаутом
Мексиканский боксер Артуро Торрес скончался в возрасте 26 лет из-за травмы головы, полученной в бою. Поединок состоялся 19 сентября в Мексике, где Торрес в седьмом раунде проиграл нокаутом соотечественнику Хильберто Гарсии.
После удара спортсмен некоторое время оставался в ринге, а затем потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. После экстренной операции его ввели в искусственную кому. Спортсмен умер 25 сентября, сообщила промоутерская компания Supreme Boxing в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Артуро Торрес начал профессиональную карьеру в ноябре 2018 года. Он провел 24 боя, из которых выиграл 15 (шесть из них — нокаутом), потерпел шесть поражений и завершил вничью три поединка.
Опасность тяжелого удара по голове может сохраняться и после окончания боя: в 1982 году корейский боксер Ким Дук Ку умер через четыре дня после поединка от субдуральной гематомы. Он потерял сознание не сразу — после падения смог подняться, а затем впал в кому, что иллюстрирует риск отсроченного ухудшения при травме головы.
После смерти Ким Дук Ку ведущие федерации бокса сократили продолжительность чемпионских боев с 15 до 12 раундов. Это стало конкретным изменением правил безопасности после случая, когда последствия травмы проявились спустя несколько дней.